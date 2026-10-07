Масована ракетна атака на Україну та застереження США про можливу чуму в Росії: головні новини ночі 7 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 жовтня 2026 року:

Масштабна повітряна тривога в Україні: повідомляють про стратегічну авіацію РФ і балістику Читати далі –>

Росія вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі: що відомо про наслідки Читати далі –>

У Києві зафіксували влучання у чотирьох районах після атаки Росії: перші подробиці Читати далі –>

Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя: можливі обмеження руху Читати далі –>