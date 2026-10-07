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- Війна
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Масована ракетна атака на Україну та застереження США про можливу чуму в Росії: головні новини ночі 7 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 жовтня 2026 року:
Масштабна повітряна тривога в Україні: повідомляють про стратегічну авіацію РФ і балістику Читати далі –>
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У Києві зафіксували влучання у чотирьох районах після атаки Росії: перші подробиці Читати далі –>
Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя: можливі обмеження руху Читати далі –>
США звернулися до своїх громадян через можливу чуму в Росії: що радить посольство Читати далі –>
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