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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
14k
Час на прочитання
1 хв

Масована ракетна атака на Україну та застереження США про можливу чуму в Росії: головні новини ночі 7 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 жовтня 2026 року:

  • Масштабна повітряна тривога в Україні: повідомляють про стратегічну авіацію РФ і балістику Читати далі –>

  • Росія вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі: що відомо про наслідки Читати далі –>

  • У Києві зафіксували влучання у чотирьох районах після атаки Росії: перші подробиці Читати далі –>

  • Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя: можливі обмеження руху Читати далі –>

  • США звернулися до своїх громадян через можливу чуму в Росії: що радить посольство Читати далі –>

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