Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя: можливі обмеження руху

Пожежа / © ТСН.ua

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Російські війська атакували об’єкт транспортної інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомив т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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За його словами, через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.

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Жителів міста та водіїв закликали враховувати це під час поїздок і стежити за офіційною інформацією.

Деталі щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих наразі не повідомляли.

Нагадаємо, що Росія вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі: що відомо про наслідки

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