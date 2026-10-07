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Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя: можливі обмеження руху
У Запоріжжі російські війська атакували об’єкт транспортної інфраструктури. Через наслідки удару на окремих ділянках доріг можуть тимчасово обмежити рух.
Російські війська атакували об’єкт транспортної інфраструктури у Запоріжжі.
Про це повідомив т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
За його словами, через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.
Жителів міста та водіїв закликали враховувати це під час поїздок і стежити за офіційною інформацією.
Деталі щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих наразі не повідомляли.
Нагадаємо, що Росія вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі: що відомо про наслідки