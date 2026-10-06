"Прилетіло" просто в квартиру: РФ посеред дня вгатила по багатоповерхівці в обласному центрі

Атака РФ на Запоріжжя 6 жовтня / © Запорізька ОВА

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська знову обстріляли Запоріжжя. Вдень 6 жовтня Росія поцілила в житловий будинок та склад. Через удари виникли пожежі, є поранені серед цивільних.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Реклама

Росія влучила у житловий будинок і склад — що відомо

За даними ОВА, один із снарядів поцілив у квартиру на сьомому поверсі багатоповерхівки та спричинив пожежу. Чи є там постраждалі, наразі з’ясовують.

Реклама

Також росіяни вдарили по складському приміщенню, де після вибуху теж спалахнула будівля. Унаслідок цієї атаки один чоловік дістав тяжкі поранення, ще одного евакуювали до приїзду парамедиків. Медичну допомогу надають і жінці, її стан не тяжкий.

«Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждала п’ятирічна дівчинка.

Дитині надають усю необхідну допомогу», — зазначив т.в.о. Запорізької ОВА Михайло Семікін.

На місцях влучань працюють усі необхідні служби, а дані про наслідки уточнюють. У Запорізькій ОВА закликають жителів не ігнорувати повітряну тривогу та берегти себе.

Атака РФ на Запоріжжя 6 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 6 жовтня / © Запорізька ОВА

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, зранку вівторка, 6 жовтня, російські війська атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Рух переправою тимчасово перекрили. Є потерпілі.

Реклама

Окрім цього, російська армія завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі ввечері 5 жовтня. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

Новини партнерів