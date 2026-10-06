Як зробити смачні, ситні й ароматні котлети без м’яса: змішайте ці два інгредієнти

Як приготувати котлети без м’яса: рецепт

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Якщо хочеться приготувати щось ситне без м’яса, не обов’язково вигадувати складні рецепти. Звичайна гречка та картопля можуть стати чудовою основою для рум’яних домашніх котлет. Усередині вони виходять м’якими, а після обсмажування вкриваються апетитною золотавою скоринкою.

Раніше ми писали, як приготувати простий салат із вареного буряка, смачніший за шубу та вінегрет.

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Що потрібно для котлет без м’яса

Для приготування знадобляться:

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1 склянка гречки;

3–4 середні картоплини;

1 цибулина;

2–3 столові ложки панірувальних сухарів;

сіль і чорний мелений перець;

паприка або коріандр — за смаком;

свіжа зелень — за бажанням;

рослинна олія для смаження.

Гречку промийте, залийте двома склянками води та зваріть до м’якості. Картоплю відваріть до готовності, охолодіть та очистіть.

Як приготувати гречані котлети

Готову гречку та картоплю розімніть виделкою або подрібніть до однорідної, але не надто гладкої маси. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте до золотавого кольору — саме вона додасть котлетам особливо приємного аромату.

З’єднайте гречку, картоплю та цибулю. Додайте сіль, перець, паприку або трохи коріандру. Добре перемішайте. Якщо маса виходить занадто м’якою, додайте панірувальні сухарі й залиште її на 5–10 хвилин.

Після цього сформуйте невеликі котлети вологими руками та обваляйте їх у сухарях. Смажте на добре розігрітій пательні з невеликою кількістю олії на середньому вогні приблизно по 3–4 хвилини з кожного боку.

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Не поспішайте перевертати котлети: спочатку має сформуватися рум’яна скоринка. Тоді вони краще триматимуть форму.

У чому секрет смачних котлет

Головне — не робити гречано-картопляну масу занадто рідкою. Якщо гречка добре розварена, а картопля гаряча й водяниста, котлети можуть розпадатися. У такому випадку допоможуть панірувальні сухарі.

Для більш насиченого смаку до основи можна додати обсмажені гриби, часник або трохи свіжої зелені. А подавати такі котлети без м’яса найкраще гарячими — зі сметанним, грибним або томатним соусом та овочевим салатом.

Цей рецепт особливо зручний тим, що для нього потрібні прості й доступні продукти, а сама страва може стати повноцінним домашнім обідом або вечерею.

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