Постійне відчуття холоду може бути симптомом серйозних хвороб: на що звернути увагу

Мерзнете навіть у теплі: які хвороби можуть це спричиняти

Реклама

Постійне відчуття холоду, через яке людині хочеться сильніше опалювати приміщення, іноді може бути пов’язане не лише з особистими вподобаннями. За словами лікаря Ранджа Сінгха, надмірна чутливість до низької температури може супроводжувати низку захворювань.

Про це доктор Рандж Сінгх розповів в ефірі програми BBC Morning Live, передає видання Mirror.

Реклама

За його словами, у кімнатах, якими люди регулярно користуються, рекомендують підтримувати температуру щонайменше близько 18 °C. Для більшості людей комфортним орієнтиром є приблизно 18–21 °C. Водночас літнім людям, немовлятам і маленьким дітям, людям з обмеженою рухливістю або деякими хронічними захворюваннями може знадобитися тепліше приміщення.

Реклама

Лікар також попередив, що тривале перебування на холоді може впливати на організм. За низької температури кровоносні судини звужуються, тому серцю доводиться працювати інтенсивніше. Крім того, за сильного переохолодження кров може ставати густішою, що збільшує схильність до утворення тромбів. Саме з цим, за його словами, пов’язане зростання кількості інфарктів та інсультів у холодні місяці.

Холод сам собою не спричиняє застуду або грип, адже причиною цих захворювань є віруси. Однак тривалий вплив низької температури може послаблювати захисні механізми організму та пересушувати слизові оболонки носа й верхніх дихальних шляхів. Узимку люди також частіше перебувають разом у закритих приміщеннях, що полегшує поширення вірусів.

Водночас доктор Сінгх порадив звернути увагу на ситуацію, коли людина постійно мерзне без очевидної причини. Таке відчуття може супроводжувати діабет, оскільки захворювання здатне впливати на нерви та кровообіг, особливо в руках і ногах.

Ще однією можливою причиною є анемія. Якщо організм не отримує достатньо кисню через нестачу або недостатню ефективність еритроцитів, кров передусім спрямовується до життєво важливих органів. Через це руки та ноги можуть залишатися холодними.

Реклама

Підвищена чутливість до холоду також може виникати через недостатню роботу щитовидної залози. Її гормони беруть участь у регуляції обміну речовин та терморегуляції, тому їхня нестача може впливати на здатність організму підтримувати нормальну температуру.

Серед інших можливих причин лікар назвав порушення кровообігу та синдром Рейно. За цього стану судини в пальцях рук або ніг спазмуються, через що кінцівки холонуть і можуть змінювати колір. Після відновлення кровотоку вони іноді червоніють і пульсують.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи має значення температура води, яку ми п’ємо, та чи справді холодна вода може бути шкідливою.

Новини партнерів