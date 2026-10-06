У Путіна заговорили про «ескалацію» і пригрозили відповіддю: що налякало Кремль

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Кремль знову вдався до погроз через розширення військової присутності НАТО біля кордонів Росії.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Реклама

У Москві неабияк запанікували через рішення литовського Сейму відмовитися від заборони на розміщення на території країни іноземних військових баз і ядерної зброї. За словами Пєскова, такі дії Риги нібито змусить Кремль «вжити заходів у відповідь».

Реклама

Пєсков також заявив, що наближення військової інфраструктури НАТО до російських кордонів Москва сприйматиме як «крок до ескалації». Мовляв, розміщення ядерної зброї в сусідній із РФ країні нібито створюватиме додаткову загрозу.

Пєсков заявив, що Росія «буде змушена вживати всіх необхідних заходів» для забезпечення власної безпеки.

Загроза РФ для НАТО — що відомо

Видання Wiadomosci писало про те, що РФ може готувати кримський сценарій для країн Балтії. Зокрема, Кремль знову використовує риторику про «захист» російськомовного населення.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Москва розглядає можливість використання цивільних суден і контейнеровозів у Середземному морі для запуску ударних дронів типу «Гербера» по території Іспанії, Франції та Італії.

Реклама

Водночас генеральна прокуратура Росії офіційно звинуватила громадян країн Балтії у начебто «поплічництві нацистській Німеччині». Мовляв, це важливо для захисту національних інтересів РФ.

Новини партнерів