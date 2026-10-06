Зеленський провів селекторну нараду / © Володимир Зеленський

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Розвідка здобула нові дані про підготовку російських військ до чергового масованого удару по території України. Сили оборони та профільні служби вже розгортають першочергові заходи для протидії загрозі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками щоденного селектору з урядовцями, військовими та керівниками ключових служб.

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«Провів селектор з урядовцями, військовими та всіма ключовими службами. Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються», — наголосив глава держави.

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За словами президента, під час наради окрему увагу приділили розподілу сил та засобів протиповітряної оборони довкола критичних об’єктів інфраструктури.

«Міністр оборони та командувач Повітряних Сил доповіли про розподіл засобів захисту неба й організацію рубежів прикриття визначених ключових обʼєктів. Необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечуємо. Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі», — підкреслив Зеленський.

Глава держави також відзначив оперативну роботу ДСНС під час ліквідації наслідків чергових російських злочинів, адже за останню добу ворог завдав ударів по медичних закладах у Краматорську та Кривому Розі.

Крім того, учасники селектору детально розглянули заходи із захисту транспортної системи України.

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«Урядовці разом з представниками обласних влад підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики. Дякую всім, хто захищає нашу державу і людей!» — резюмував президент.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW попередили про те, що Росія почала запускати по Україні модернізовані, ще більш небезпечні дрони: під прицілом тепер не лише мости. Окупанти модифікували дрони «Герань» та «Молнія» американською електронікою й новими боєголовками, щоб знищувати українські мости, локомотиви та логістику перед зимовою кампанією ударів.

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