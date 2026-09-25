"Пересидіти не вдасться": Зеленський звернувся до світу після масованої атаки РФ

Президент Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по українських регіонах та загибель людей 25 вересня. Він попередив світову спільноту, що до зими РФ лише ескалуватиме ситуацію, якщо не посилити тиск.

Про це глава держави написав у Мережі.

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Вранці російські війська атакували дроном житлову багатоповерхівку в Києві. Внаслідок удару загинув 14-річний хлопчик. Зеленський висловив співчуття його рідним і близьким. Ще семеро людей дістали поранення. Пожежу в будинку вже ліквідували, однак рятувальники продовжують працювати на місці та усувати наслідки атаки.

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«Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки», — наголосив президент.

Він зауважив, що від самого ранку в багатьох регіонах України зберігається постійна загроза російських ударів.

Загалом від початку доби під атакою опинилися вісім областей. В Одесі внаслідок повторного удару по поштовому терміналу загинула одна людина. У Запоріжжі росіяни атакували медичну клініку, де на той момент перебували люди. Також відомо про травмованих у Сумській та Миколаївській областях.

«Цими днями Україна відверто поінформувала партнерів під час наших зустрічей: до зими Росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску. Щоб дипломатія запрацювала, потрібно реалізовувати санкції Америки й посилювати санкції Європи. Наші партнери мають ключі до миру — через силу. Росіяни мають зрозуміти, що пересидіти не вдасться і війну потрібно завершувати«, — наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши 295 дронів. Станом на 07:30 сили ППО збили та подавили 267 безпілотників. Було зафіксовано влучання на 16 локаціях та падіння уламків ще на чотирьох, зокрема є влучання у медзаклади Києва. Атака по Україні триває.

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