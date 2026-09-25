Як очистити ручки духовки від жиру і липкого нальоту: який простий спосіб рекомендують експерти

Як очистити ручки духовки

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Ручки духовки та плити ми торкаємося чи не щодня, проте під час прибирання про них часто забуваємо. Тим часом на поверхні поступово накопичуються бризки олії, залишки їжі, пил і липкий жирний наліт. З часом ручки не лише втрачають охайний вигляд, а й можуть стати слизькими та незручними у використанні.

Очистити їх нескладно, але важливо не перестаратися. Агресивні засоби, жорсткі губки та велика кількість води можуть пошкодити покриття або стерти позначки навколо перемикачів. Тому для такого прибирання краще використовувати максимально делікатний спосіб, вважають фахівці.

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Як часто потрібно мити ручки духовки

Щоб жир не встигав перетворюватися на стійкий липкий шар, ручки варто протирати приблизно 1 на тиждень під час звичайного прибирання кухні.

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Більш ретельне очищення зі зніманням і замочуванням можна проводити приблизно 1 на місяць або тоді, коли з’явився помітний наліт. Якщо ви часто смажите продукти на олії або готуєте соуси, через які навколо плити утворюється багато бризок, очищати перемикачі доведеться частіше.

Чи потрібно знімати ручки перед миттям

Якщо конструкція плити або духовки дозволяє, ручки краще зняти. Так набагато легше очистити не лише самі перемикачі, а й ділянки під ними, де часто накопичується жир.

Перед початком прибирання переконайтеся, що духовка і всі конфорки вимкнені та повністю охололи. Ручки потрібно знімати обережно, відповідно до конструкції конкретної моделі. Одні достатньо потягнути на себе, інші можуть зніматися інакше. Якщо ручка не піддається без зусиль, краще не тягнути її силою, а перевірити інструкцію до приладу.

Як відмити знімні ручки від жиру

Найпростіший засіб для такого очищення — тепла вода і звичайний м’який засіб для миття посуду.

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Налийте в миску теплу воду, додайте трохи засобу для посуду та покладіть туди зняті ручки. Залиште їх на кілька хвилин. Тепла мильна вода розм’якшить жирний і липкий наліт, тому інтенсивно терти поверхню не доведеться.

Після замочування протріть ручки м’якою тканиною або неабразивною губкою. Особливу увагу приділіть заглибленням, краям і стикам, де найчастіше збирається бруд.

Для важкодоступних місць можна взяти стару зубну щітку з м’якою щетиною. Вона допоможе видалити забруднення з невеликих заглиблень, не дряпаючи поверхню.

Після очищення ретельно промийте ручки чистою водою та витріть насухо. Не варто встановлювати вологі перемикачі назад, оскільки вода може потрапити всередину механізму. Повертати ручки на місце слід лише після повного висихання.

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Що робити, якщо ручки не знімаються

У деяких моделях духовок і плит перемикачі зняти не можна. У такому разі принцип очищення дещо змінюється.

Головне правило — не розпилювати засіб безпосередньо на ручки. Невелика кількість рідини може потрапити у щілини та всередину приладу.

Краще нанести м’який універсальний очищувальний засіб на тканину, а вже нею протерти поверхню ручки. Для вузьких проміжків можна скористатися ватною паличкою або м’якою зубною щіткою.

Після цього перемикачі протирають чистою злегка вологою тканиною, щоб прибрати залишки засобу, а потім ретельно витирають насухо.

Чим не можна чистити ручки духовки

Бажання швидко розчинити старий жир нерідко спонукає використовувати сильні засоби, але саме вони можуть зіпсувати зовнішній вигляд перемикачів.

Не варто використовувати відбілювач та іншу агресивну побутову хімію. Вона здатна пошкодити фарбу, покриття та нанесені на ручки позначки.

Так само небажані металева вата, жорсткі щітки й грубі абразивні губки. Після такого чищення на поверхні можуть залишитися подряпини, а цифри та символи поступово стертися.

Найбезпечніший варіант — тепла вода, м’який засіб для миття посуду, тканина або неабразивна губка.

Просте правило допоможе уникнути липкого нальоту

Найлегше боротися з жиром тоді, коли він ще не встиг накопичитися. Тому після активного готування варто дочекатися, поки плита охолоне, і швидко протерти ручки.

Кілька хвилин такого догляду раз на тиждень можуть позбавити необхідності довго відтирати старий липкий шар. А якщо забруднення все ж накопичилося, тепла мильна вода та делікатне очищення допоможуть повернути ручкам охайний вигляд без ризику пошкодити їх.

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