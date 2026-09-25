Донька-модель Пола Вокера блиснула пресом у вінтажному вбранні Prada на Тижні моди

Мідоу Вокер / © Getty Images

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Мідоу Вокер стала однією з гостей Vogue World: Milano в рамках Тижня моди в Мілані. 27-річна модель з’явилася на заході в архівному образі від Prada.

Донька покійного актора Пола Вокера обрала комплект із колекції Prada весна-літо 2009 року. Вбрання складалося з короткого топа, укороченого жакета та спідниці зі зморшкуватою фактурою. Відкритий верх підкреслив струнку фігуру Мідоу та залишив оголеною значну частину її живота.

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Мідоу Вокер / © Getty Images

Модель доповнила свій образ ефектним кольє з великими зеленими турмалінами, створеним спеціально для неї компанією Bvlgari, та туфлями Prada на високих підборах. Волосся вона зібрала у тугий пучок, а в макіяжі зробила акцент на тінях у тон вбрання.

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Зазначимо, Мідоу Вокер розпочала модельну кар’єру у 2017 році, підписавши контракт з агентством DNA Models. Вона з’являлася на обкладинках Vogue, Elle, Harper’s Bazaar та L’Officiel, а також співпрацювала з такими брендами, як Givenchy, Balenciaga, Proenza Schouler та Tiffany & Co. У 2021 році вона стала обличчям Givenchy та брала участь у показі модного дому. Останніми роками Мідоу регулярно з’являється на Тижнях моди в Парижі, Мілані та Нью-Йорку.

Нагадаємо, Vogue World: Milano зібрав безліч знаменитостей, серед яких були Наомі Кемпбелл, Дженніфер Лопес, Джіджі Хадід, Памела Андерсон та Моніка Беллуччі. Захід відбувся в рамках Міланського тижня моди сезону весна-літо 2027 року.

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