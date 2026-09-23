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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У пальті та окулярах від сонця: Моніка Беллуччі в луку улюбленого кольору з'явилася в Мілані

Моніка Беллуччі завітала на захід Vogue World: Milano, який відбувся днями у знаменитій галереї Віктора Еммануїла II.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Це масштабне фешншоу, присвячене історії італійської моди, яке проходить у межах Тижня моди в Мілані.

61-річна Беллуччі з'явилася на тусовці у чорній максісукні та пальті зверху з поясом на талії, яке Моніка доповнила туфлями на високих підборах та чорними сонцезахисними окулярами, а також сережками-кільцями у вухах.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

На плечі у Беллуччі була маленька чорна сумка з паєтками, її волосся було розпущене, а на обличчі легкий макіяж у теплих відтінках.

Нагадаємо, на цей самий захід приїхала супермодель Гайді Клум та її колега Наомі Кемпбелл, а також Памела Андерсон та інші знаменитості.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

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