У пальті та окулярах від сонця: Моніка Беллуччі в луку улюбленого кольору з'явилася в Мілані

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Реклама

Це масштабне фешншоу, присвячене історії італійської моди, яке проходить у межах Тижня моди в Мілані.

61-річна Беллуччі з'явилася на тусовці у чорній максісукні та пальті зверху з поясом на талії, яке Моніка доповнила туфлями на високих підборах та чорними сонцезахисними окулярами, а також сережками-кільцями у вухах.

Реклама

Моніка Беллуччі / © Getty Images

На плечі у Беллуччі була маленька чорна сумка з паєтками, її волосся було розпущене, а на обличчі легкий макіяж у теплих відтінках.

Реклама

Нагадаємо, на цей самий захід приїхала супермодель Гайді Клум та її колега Наомі Кемпбелл, а також Памела Андерсон та інші знаменитості.

Гайді Клум / © Getty Images

Новини партнерів