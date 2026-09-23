- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 222
- Час на прочитання
- 1 хв
У пальті та окулярах від сонця: Моніка Беллуччі в луку улюбленого кольору з'явилася в Мілані
Моніка Беллуччі завітала на захід Vogue World: Milano, який відбувся днями у знаменитій галереї Віктора Еммануїла II.
Це масштабне фешншоу, присвячене історії італійської моди, яке проходить у межах Тижня моди в Мілані.
61-річна Беллуччі з'явилася на тусовці у чорній максісукні та пальті зверху з поясом на талії, яке Моніка доповнила туфлями на високих підборах та чорними сонцезахисними окулярами, а також сережками-кільцями у вухах.
На плечі у Беллуччі була маленька чорна сумка з паєтками, її волосся було розпущене, а на обличчі легкий макіяж у теплих відтінках.
Нагадаємо, на цей самий захід приїхала супермодель Гайді Клум та її колега Наомі Кемпбелл, а також Памела Андерсон та інші знаменитості.