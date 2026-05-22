Ефектна поява: Моніка Беллуччі завітала на Каннський кінофестиваль у шкіряній сукні з імітацією мережива
61-річна акторка приїхала до Франції, щоб презентувати на фестивалі фільм зі своєю участю.
Моніка Беллуччі з’явилася на Каннському кінофестивалі. Вона прийшла на прем’єру фільму «День народження» (The Birthday Party) від французької режисерки Леї Мізюс, у якому зіграла.
Акторка постала на червоній доріжці у шкіряній напівпрозорій сукні максі від бренду Fendi з імітацією мережива. Вбрання мало комір, блискавку-застібку зверху, довгі рукави з блискавками та акцентні шкіряні манжети і лінію на талії.
Аутфіт Беллуччі доповнила ідеальним укладанням із чубчиком, макіяжем з акцентом на очах, які вона підкреслила чорним олівцем, сережками з камінням, дорогоцінним кольє і каблучками.
Моніка також позувала перед фотографами зі своїми колегами за стрічкою.