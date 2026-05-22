Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Ефектна поява: Моніка Беллуччі завітала на Каннський кінофестиваль у шкіряній сукні з імітацією мережива

61-річна акторка приїхала до Франції, щоб презентувати на фестивалі фільм зі своєю участю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі з’явилася на Каннському кінофестивалі. Вона прийшла на прем’єру фільму «День народження» (The Birthday Party) від французької режисерки Леї Мізюс, у якому зіграла.

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Акторка постала на червоній доріжці у шкіряній напівпрозорій сукні максі від бренду Fendi з імітацією мережива. Вбрання мало комір, блискавку-застібку зверху, довгі рукави з блискавками та акцентні шкіряні манжети і лінію на талії.

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Аутфіт Беллуччі доповнила ідеальним укладанням із чубчиком, макіяжем з акцентом на очах, які вона підкреслила чорним олівцем, сережками з камінням, дорогоцінним кольє і каблучками.

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка також позувала перед фотографами зі своїми колегами за стрічкою.

Моніка Беллуччі з колегами / © Associated Press

Моніка Беллуччі з колегами / © Associated Press

