Сніжана Онопка / © Getty Images

Українська модель Сніжана Онопка з’явилася на прем’єрі фільму «День народження» (The Birthday Party), яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.

На червоній доріжці манекенниця постала у готичному образі. На ній була чорна сукня максі з глибоким V-подібним декольте й обємною баскою.

Аутфіт Сніжана доповнила чорними оперними рукавичками і взуттям з блискітками. У неї була зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і з чорною помадою, елегантні довгі сережки у вухах й розкішне кольє з діамантами і сапфірами на шиї.

