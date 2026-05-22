У вечірній сукні з високим розрізом: Ізабелі Фонтана на червоній доріжці Каннського кінофестивалю
42-річна бразильська модель у чорному вбранні продемонструвала струнку фігуру на Лазуровому узбережжі.
Ізабелі Фонтана відвідала прем’єру фільму «День народження» (The Birthday Party), яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.
На червону доріжку вона вийшла у вечірній чорній сукні максі приталеного силуету. Вбрання мало високий комір, американську пройму і високий розріз до стегна, який дозволив моделі продемонструвати свої стрункі ноги.
Аутфіт Ізабелі доповнида чорними лакованими туфлями на шпильках і з ремінцями на щиколотках. У неї був червоний манікюр, макіяж із темно-бежевою помадою, а волосся легкою хвилею спадало на спину. Вуха Фонтана прикрасила цікавими сережками з камінням, а на руках були каблучки і браслет.