ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Дощі, грози та зниження температури: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень весни

Атмосферні фронти продовжуватимуть впливати на територію України, тому короткочасні дощі та грози періодично повертатимуться, переважно в денні години.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Коментарі
Прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Україні / © ТСН

В Україну найближчими днями прийде відчутне похолодання. Синоптики попереджають про зниження температури, короткочасні дощі та грози практично по всій країні.

Про це розповів в інтерв’ю РБК Україна синоптик Іван Семіліт.

За словами синоптика, на початку робочого тижня погодні умови визначатиме антициклон. У понеділок, 25 травня, істотних опадів у більшості регіонів не очікується. Лише на півдні, сході та в Дніпропетровській області місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

26 травня погода залишиться переважно сухою, хоча в північно-східних областях вдень місцями ще можливі невеликі короткочасні дощі.

Уже у вівторок, а особливо в середу, ситуація почне змінюватися. 27 травня в більшість областей України прийде новий атмосферний фронт з півночі, який принесе короткочасні дощі та грози. Найбільш нестабільна погода очікується саме 27 травня.

Семіліт стверджує, що нічна температура поки що істотно не зміниться і становитиме +10…+15 градусів. Денні показники почнуть знижуватися. 26–27 травня в більшості областей температура триматиметься в межах +20…+26 градусів, однак на півночі країни 27 травня похолоднішає до +15…+21 градуса.

Надалі прохолодна та нестабільна погода збережеться практично до початку літа. Вночі температура повітря становитиме +5…+12 градусів, а вдень місцями буде всього +12…+13 градусів.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталя Діденко повідомила, що упродовж вихідних 23-24 травня погода в Україні буде неоднорідною. Одні регіони тимчасово опиняться під впливом антициклону, а інші й надалі перебуватимуть у зоні атмосферного фронту з дощами та грозами.

До слова, водночас метеорологи попереджають про аномальну спеку у Великій Британії, Франції та Іспанії, яка місцями може наблизитися до рекордних для травня значень.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie