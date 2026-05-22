Дощі, грози та зниження температури: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень весни

Прогноз погоди в Україні / © ТСН

В Україну найближчими днями прийде відчутне похолодання. Синоптики попереджають про зниження температури, короткочасні дощі та грози практично по всій країні.

Про це розповів в інтерв’ю РБК Україна синоптик Іван Семіліт.

За словами синоптика, на початку робочого тижня погодні умови визначатиме антициклон. У понеділок, 25 травня, істотних опадів у більшості регіонів не очікується. Лише на півдні, сході та в Дніпропетровській області місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

26 травня погода залишиться переважно сухою, хоча в північно-східних областях вдень місцями ще можливі невеликі короткочасні дощі.

Уже у вівторок, а особливо в середу, ситуація почне змінюватися. 27 травня в більшість областей України прийде новий атмосферний фронт з півночі, який принесе короткочасні дощі та грози. Найбільш нестабільна погода очікується саме 27 травня.

Семіліт стверджує, що нічна температура поки що істотно не зміниться і становитиме +10…+15 градусів. Денні показники почнуть знижуватися. 26–27 травня в більшості областей температура триматиметься в межах +20…+26 градусів, однак на півночі країни 27 травня похолоднішає до +15…+21 градуса.

Надалі прохолодна та нестабільна погода збережеться практично до початку літа. Вночі температура повітря становитиме +5…+12 градусів, а вдень місцями буде всього +12…+13 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталя Діденко повідомила, що упродовж вихідних 23-24 травня погода в Україні буде неоднорідною. Одні регіони тимчасово опиняться під впливом антициклону, а інші й надалі перебуватимуть у зоні атмосферного фронту з дощами та грозами.

До слова, водночас метеорологи попереджають про аномальну спеку у Великій Британії, Франції та Іспанії, яка місцями може наблизитися до рекордних для травня значень.

