- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 3 хв
Яке завтра, 23 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 23 травня, День героїв в Україні. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного ісповідника Михаїла, єпископа. До Нового року залишилося 223 дні.
23 травня 2026 року — субота. 1549-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 23 травня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного ісповідника Михаїла, єпископа. Він був ревним захисником православної віри та мужнім сповідником Христа. Він прославився благочестивим життям, духовною мудрістю й непохитністю у часи гонінь на Церкву. За відданість Божій правді святитель зазнав переслідувань і страждань, однак до кінця залишився вірним своєму покликанню. Віряни шанують його як приклад смирення, духовної сили та незламної віри.
23 травня в Україні святкують День героїв. Проводять на честь усіх, хто в різні часи захищав українську землю — від лицарів Київської Русі й козаків до воїнів Української Народної Республіки, Української повстанської армії та сучасних захисників України. Свято започаткували українські націоналісти 1941 року. Дату обрали невипадково: у травні загинули видатні діячі визвольного руху — Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець.
Також 23 травня День морської піхоти України. Саме цього дня 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав указ про створення бригади морської піхоти у складі українського флоту. Українські морські піхотинці відомі своєю витривалістю, мужністю та високою бойовою підготовкою. Їхнім гаслом є слова: «Вірний завжди!», які символізують незламність духу та відданість Україні.
А ще 23 травня Всесвітній день міграції риб. Міжнародна екологічна ініціатива, присвячена захисту риб, які здійснюють сезонні міграції річками, морями та океанами. Її проводять для привернення уваги до проблем забруднення водойм, будівництва дамб і зміни клімату, які перешкоджають природним шляхам пересування водних мешканців.
23 травня святкують Всесвітній день черепахи. Його започаткувала American Tortoise Rescue 2000 року. Черепахи є одними з найдавніших мешканців Землі — вони існують понад 200 мільйонів років. Однак сьогодні багато видів опинилися під загрозою зникнення через забруднення довкілля, браконьєрство, зміну клімату та знищення природних територій.
Також 23 травня Всесвітній день меланоми. Меланома виникає з клітин, що виробляють пігмент меланін, і може швидко поширюватися в організмі, якщо її не діагностувати на ранніх стадіях. Саме тому головна мета цього дня — нагадати людям про важливість регулярного огляду шкіри, захисту від надмірного ультрафіолетового випромінювання та своєчасного звернення до лікарів.
А ще 23 травня Всесвітній день інтер’єру. Свято ініційоване International Federation of Interior Architects/Designers, яка об’єднує професійних дизайнерів інтер’єру з усього світу. Цей день підкреслює, що інтер’єр — це не лише естетика, а й комфорт, функціональність, безпека та вплив на психологічний стан людини.
23 травня святкують Всесвітній день спортивної боротьби. Свято пов’язане з діяльністю United World Wrestling — організації, що керує світовою боротьбою та об’єднує національні федерації різних країн. Цього дня проводять змагання, тренувальні показові виступи, майстер-класи для молоді та заходи з популяризації греко-римської, вільної та жіночої боротьби. Особлива увага приділяється вихованню сили духу, дисципліни та поваги до суперника.
Також 23 травня Міжнародний день з викорінення акушерських нориць. Акушерська нориця — це патологічний стан, що виникає переважно після ускладнених пологів без належної медичної допомоги. У жінок утворюється патологічний канал між органами, що призводить до тяжких фізичних і соціальних наслідків, зокрема хронічних інфекцій та соціальної ізоляції.