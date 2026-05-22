У Кривому Розі на березі річки виявили тіло 5-річного хлопчика

Тіло хлочика дістав його батько, однак медики не змогли врятувати дитину.

Поліція розслідує обставини трагедії

У Кривому Розі на березі річки виявили тіло 5-річного хлопчика. Дитина залишилася без нагляду.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

За попередньою інформацією, дитина потонула під час перебування біля водойми в районі Інгульця — неподалік від приватного будинку, де мешкає родина хлопчика.

Як саме малюк опинився у воді та чому залишився без нагляду дорослих — наразі невідомо.

З річки дитину, ймовірно, дістав рідний батько, який кинувся на пошуки сина.

На місце події негайно викликали бригаду швидкої медичної допомоги та екіпажі поліції. На жаль, медикам залишалося лише констатувати смерть дитини — реанімаційні заходи вже не мали сенсу. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та деталі події, які призвели до загибелі хлопчика.

Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок нещасного випадку загинув 4-річний хлопчик.

А в Київській області трагічно загинув 11-річний хлопчик — його засипало піском.

