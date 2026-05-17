На Рівненщині дитина принесла вибухівку додому та дістала тяжкі поранення

На місці працювала поліція

У Рівненській області через вибух невідомого предмету постраждав 12-річний хлопець. Його госпіталізували до лікарні.

Про випадок повідомили у поліції.

«В одному з населених пунктів Роменського району 12-річний хлопець виявив невідомий предмет, який приніс додому. Згодом небезпечна знахідка вибухнула, коли дитина перебувала поруч», — йдеться у повідомленні відомства.

Унаслідок вибуху хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Поліція закликає не брати до рук, не переносити або намагатися розбирати знайдені предмети, незалежно від їхнього зовнішнього вигляду.

