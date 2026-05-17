Суспільство
Суспільство
274
1 хв

Вийшло мило: Меган Маркл з дочкою Лілібет зробили спільне фото в їхній гардеробній

Герцогиня Сассекська поділилася новим фото зі своєю дочкою Лілібет.

Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

У суботу, 16 травня, Меган Маркл поділилася в Instagram селфі, на якому вона стоїть перед дзеркалом у своїй вбиральні у рожевому вбранні, а її 4-річна дочка Лілібет сидить перед нею на підлозі.

"Маленька помічниця мами 💜", - написала Меган у підписі.

Меган Маркл з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Цей милий знімок з'явився за день до того, як Меган вирушить до Швейцарії для участі у важливому заході, де вона разом з генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров'я доктором Тедросом Адханомом Гебрейєсусом, світовими лідерами в галузі охорони здоров'я та сім'ями, які постраждали від онлайн-агресії візьме участь у відкритті Меморіалу «Втрачений екран» на площі Націй у Женеві, напередодні відкриття 79-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно Меган показувала, як вони всією родиною святкували день народження їхнього з Гаррі сина – Арчі – у Діснейленді. До них тоді приєдналася і мати герцогині – Доріа Редлан.

Меган, її діти та мама Доріа у Діснейленді / © Instagram Меган Маркл

