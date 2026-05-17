Полуниця з вершками: як приготувати найпопулярніший десерт сезону
Десерт із полуниці та вершків — це улюблені ласощі для дорослих і дітей.
Ароматна полуниця з вершками — смачна, легка та гарна десертна страва, а з її приготуванням впорається будь-яка господиня-початківиця.
Інгредієнти
- вершки 33%
- 150 мл
- цукрова пудра
- 1–2 ст. л.
- полуниця
- 400 г
- листочки свіжої м’яти
-
Полуницю промийте холодною проточною водою, обсушіть і кожну ягідку розріжте на чотири частини.
Охолоджені вершки збийте міксером до утворення стійких піків, додайте цукрову пудру та перемішайте лопаткою.
Викладіть на дно креманки половину збитих вершків, зверху шматочки полуниці, потім решту вершків і прикрасьте листочками м’яти.
Поради:
Вершки використовуйте обов’язково охолоджені.
