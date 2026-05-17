Прості способи знайти додатковий дохід

Реклама

Ціни ростуть, спонтанні витрати множаться, а «маленькі радощі» непомітно з’їдають бюджет. Однак хороша новина у тому, що додаткові гроші не завжди означають виснажливу другу роботу чи радикальну економію. Іноді достатньо уважніше подивитися навколо себе та на власні звички.

Видання RTÉ зібрало прості, але дієві способи знайти додаткові кошти між зарплатами. І чесно кажучи, багато з них працюють краще, ніж здається на перший погляд.

Продайте те, чим давно не користуєтесь

У багатьох із нас вдома є речі, які буквально припадають пилом. Старі книги, техніка, одяг, прикраси, декор, який «колись знадобиться», але не знадобився вже років п’ять.

Реклама

У статті RTÉ наводять цікавий приклад, син запропонував батькам продавати непотрібні речі онлайн і домовився про розподіл прибутку 50/50. За кілька годин вони назбирали вдома купу «дрібниць», наприклад, журнали, одяг, капелюхи, старий набір для фондю, кавову машину, CD-диски та навіть ковбойський капелюх.

У результаті, вони отримали досить непоганий дохід. І тут головний висновок те, що ми часто недооцінюємо цінність речей, якими більше не користуємось. Для вас це мотлох, а для когось — вінтаж, колекційна знахідка чи просто потрібна річ за доступною ціною.

Що можна продати:

одяг у хорошому стані

книги

стару техніку

меблі

прикраси

спортивний інвентар

посуд

дитячі речі

декор

Особливо популярні зараз вінтажні предмети та речі з «естетикою 90-х» — те, що ще кілька років тому вважали старим мотлохом.

Реклама

Ви можете заробляти більше

Іноді додатковий дохід — це не кардинальні зміни, а маленькі кроки.У матеріалі RTÉ згадують іронічну фразу Рональда Рейгана: «Важка праця ще нікого не вбила, але навіщо ризикувати?». Та правда у тому, що інколи саме додаткове зусилля допомагає відчути фінансову стабільність.

Варіанти, які справді працюють:

попросити підвищення зарплати

брати оплачувані понаднормові години

знайти підробіток

монетизувати хобі

почати маленьку власну справу у вільний час

І тут важливо те, що додатковий дохід сьогодні часто має вигляд не як «друга зміна», а як гнучкий формат. Хтось продає домашню випічку, хтось монтує відео, веде соцмережі чи консультує онлайн.

Мікробізнеси та фриланс давно перестали бути «чимось тимчасовим», для багатьох вони стали реальною фінансовою подушкою.

Реклама

Економія

Більшість людей ненавидять слово «економія», бо уявляють жорсткі обмеження та життя без задоволень. Однак сучасний підхід до бюджету — це не про заборони, а усвідомленість. Зверніть увагу на просту річ, що ми часто переплачуємо за зручність. Наприклад:

таблетований засіб для посудомийки коштує дорожче за порошок

пакетований чай дорожчий за листовий

готова їжа дорожча за домашню

Іноді дешевший варіант виявляється ще й якіснішим.

Окрема проблема — «дрібні закупи», які здаються незначними. Кава з собою, снеки, доставляння, випадкова купівля. Поодинці воно має нешкідливий вигляд, але разом все може неабияк «з’їдати”бюджет.

Фінансовий щоденник

Одна з найефективніших порад — записувати абсолютно всі витрати, наприклад, кава, таксі, перекус, жуйка, квиток, підписка, доставлення чи випадковий «маленький подарунок собі».

Реклама

Коли людина бачить свої витрати не «приблизно», а конкретно у цифрах, настає дуже чесний момент прозріння. Наприклад, дві пачки сигарет на день — вже не «невелика звичка», а понад 100 тис. грн на рік, які буквально згорають у повітрі. І справа не лише в сигаретах, абсолютно кожна звичка має свою ціну.

Як вести фінансовий щоденник:

у нотатках телефону

у таблиці

у спеціальному застосунку

у звичайному блокноті

Головне, фіксувати все без винятку хоча б два тижні. Результат майже завжди дивує.

Сучасна культура споживання часто переконує нас, що комфорт має бути швидким, красивим і дорогим, але на практиці це не завжди так.

Реклама

Листовий чай може бути смачнішим за пакетований, домашня кава не гіршою за кав’ярню, а речі «не з трендів» слугують довше за імпульсивні закупи із соцмереж. Фінансова стабільність сьогодні — це не аскетизм, баланс між задоволенням і контролем.

Додаткові гроші рідко з’являються магічно. Але хороша новина в тому, що фінансові зміни зазвичай починаються не з великих рішень, а з маленьких звичок.

Новини партнерів