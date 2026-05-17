Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не виправдовуватимуться, навіть якщо винні

Усі ми з постійною послідовністю — щоправда, хтось частіше, а хтось рідше — робимо помилки, від яких ніхто не застрахований.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Іноді в таких випадках життя ставить нас перед необхідністю — щонайменше — пояснити, чим була викликана така наша поведінка.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не виправдовуватимуться, навіть якщо винні.

Близнята

Близнята далеко не до кожної ситуації, в яку вони потрапили, ставляться однаково серйозно. Найчастіше представники знака демонструють свою легковажність, просто відмахуючись від відповідальності за допущену помилку. В такому разі вони наче кажуть: «Подумаєш, з ким не буває?!».

Лев

Леви не вважають за потрібне ні в чому виправдовуватися, оскільки, на їхній погляд, не можуть бути ні в чому винні за визначенням — це несумісне з їхньою королівською гідністю. Наполягати на тому, що представники знака зробили щось не так, сенсу немає — вони однаково вам не повірять, та ще й образяться.

Водолій

Водолії взагалі не розуміють, які до них можуть бути претензії у будь-кого. По-перше, вони впевнені, що все й завжди роблять правильно, а, по-друге, їм байдуже, що думають про них люди навколо — для представників знака має значення лише їхня власна думка.

