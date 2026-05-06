Меркурій у Близнятах від 17 травня до 1 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Меркурій у Близнятах від 17 травня до 1 червня 2026 року / © Associated Press

17 травня о 13:26 (gmt+3) Меркурій починає транзит Близнятами до 1 червня, і повітря наповнюється шепотом розмов, швидкими думками, раптовими осяяннями. Усе починає рухатися швидше: інформація надходить, відгукується, переплітається, створюючи відчуття живого потоку, в якому кожен стає і слухачем, і оповідачем, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Архетипно Меркурій — це Вісник, провідник між світами, той, хто з’єднує різні рівні реальності через слово і знак. У міфології йому відповідає Гермес — швидкий, винахідливий, уміє знаходити вихід там, де інші бачать безвихідь. Його шлях проходить через небеса, землю та підземний світ. Саме тому, коли Меркурій опиняється у Близнятах — знаку, яким він керує, — його сила розкривається на сто відсотків.

У цей час мислення стає гнучким, легким, багатошаровим. Виникає бажання ставити запитання, шукати нові зв’язки, дивитися на звичне під іншим кутом. Люди частіше тягнуться до спілкування, до обміну ідеями, до руху. Слова починають відігравати особливу роль — вони здатні відчиняти двері, створювати зв’язки, надихати та змінювати напрям подій.

Але вже наступного дня, 18 травня, до цієї рухомої та живої енергії під’єднується Уран. І тут звичний потік думок починає змінюватися. Уран — це архетип Пробуджувача, Трікстера, того, хто руйнує шаблони і відкриває нові напрямки, відриваючись від земних прив’язок. У міфах він пов’язаний із небом, із первинною силою, що породжує все нове і несподіване. Його вплив важко передбачити, але саме через нього в життя приходять прориви.

Коли Меркурій з’єднується з Ураном, виникає особливий стан: думка більше не рухається звичними траєкторіями. Вона стрибає, спалахує, перескакує з одного рівня на інший. У такі дні ідеї можуть приходити раптово — як спалах світла, як блискавка, що висвітлює все одразу. Те, що довго не вдавалося зрозуміти, раптом стає очевидним. Рішення, що здавалися недоступними, з’являються легко і швидко.

Це час архетипу Відкриття — коли людина виходить за межі звичного мислення. Старі схеми починають тріскатися, поступаючись місцем новому баченню. Можна несподівано змінити точку зору, побачити ситуацію інакше, знайти нестандартний вихід. Навіть випадкова розмова або почута фраза можуть стати поворотною точкою.

У колективному полі ця енергія посилює швидкість обміну інформацією. Новини поширюються швидше, ідеї підхоплюються миттєво, а суспільні настрої можуть змінюватися різко і несподівано. Виникає відчуття, що світ думає швидше, ніж раніше, і реагує майже миттєво.

Але в цьому потоці є і своя особливість. Коли швидкість зростає, зростає і ймовірність перевантаження. Думки можуть іти надто швидко, увага — розсіюватися, а бажання встигнути все одразу — створювати внутрішнє напруження. Тож важливо обирати, на чому справді варто зосередитися, а що можна відпустити.

На глибинному рівні це з’єднання розкриває архетип Свободи мислення. Це момент, коли людина може вийти за межі звичних переконань, звільнитися від старих обмежень і дозволити собі мислити інакше. Не так, як заведено, не так, як очікували, а так, як відчувається правильним на цей момент.

У міфологічному сенсі це зустріч Гермеса і небесної сили Урана — зустріч Вісника і Пробуджувача. Один приносить слова, інший — розриває кордони між ними. Разом вони створюють простір, у якому народжуються нові сенси, нові ідеї, нові шляхи.

Ці дні можуть принести несподівані знайомства, розмови, які змінюють сприйняття, ідеї, здатні вплинути на майбутнє. Іноді це видається як випадковість, але за нею ховається закономірність — готовність побачити більше, ніж раніше.

І саме в цьому полягає головний сенс цього періоду: відкритися для нового, дозволити собі вийти за межі звичного і почути ті ідеї, які вже давно стукають, але очікували слушного моменту, щоб бути почутими людьми, які вас оточують.

Це зміна ритму і водночас відчинення дверей, через які починають вільно проходити слова, ідеї, новини та зустрічі. Думки прискорюються, посилюється потреба в спілкуванні, з’являється більше контактів, розмов і нових зв’язків. Інформація циркулює швидше, ніж зазвичай, а будь-які процеси, пов’язані з перемовинами, навчанням та обміном думками, виходять на перший план.

Під вплив транзиту Меркурія Близнятами потрапляють представники шести знаків зодіаку

Для Близнят цей період складається особливо гармонійно. Зростає впевненість у своїх словах, з’являється легкість у самовираженні, швидше знаходять потрібні формулювання і рішення. Люди тягнуться до вас, частіше виникають діалоги, знайомства, пропозиції. Це гарний час для виступів, навчання, запуску проєктів, пов’язаних з інформацією. Усе, що пов’язане з комунікацією, дає результат швидше, ніж очікувалося.

Терези відчувають, що домовлятися стає простіше. З’являється можливість згладити гострі кути, знайти компроміси, відновити діалог там, де його порушили. Спілкування стає живішим, а контакти — більш корисними. Це період, коли можна зміцнити стосунки через розмову, дійти до порозуміння й обговорити те, що довго відкладали. Важливо використовувати цей момент для вибудовування гармонійних зв’язків.

Водолії отримують сильний імпульс для ідей і нестандартних рішень. Думки приходять швидко, іноді несподівано, але водночас дуже точно. Виникає бажання експериментувати, пробувати нове, міняти звичні підходи. Це час осяянь, коли можна побачити вихід там, де раніше його не було. Спілкування з однодумцями приносить натхнення і може призвести до важливих поворотів.

Для Дів період може виявитися більш напруженим. Збільшується кількість завдань, інформації та чинників, що відволікають, що заважає зосередитися на головному. Виникає відчуття поспіху й перевантаженості, особливо якщо намагатися контролювати все одразу. Важливо сповільнюватися, перевіряти деталі та не ухвалювати рішення на ходу. Чіткий план і розставлення пріоритетів допоможуть зберегти стабільність.

Стрільці можуть зіткнутися з різницею в поглядах і труднощами в розумінні одне одного. Розмови можуть іти не так, як очікувалося, а слова — сприйматися інакше. Це час, коли важливо уважно слухати й не робити поспішних висновків. Гнучкість у спілкуванні й готовність зважати на чужу точку зору допоможуть уникнути зайвих конфліктів і зберегти важливі зв’язки.

Рибам складніше утримувати чіткість у потоці інформації. Думки можуть плутатися, а зовнішні сигнали — збивати з курсу. Підвищується чутливість до слів, інтонацій, настрою оточення. Важливо не поспішати з висновками, давати собі час на обдумування і не перевантажувати себе зайвою інформацією. Спокійний ритм і паузи допоможуть краще орієнтуватися в тому, що відбувається.

