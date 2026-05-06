Мерая Кері показала своїх дітей-близнюків на честь їхнього 15-річчя

Діти відомої співачки нещодавно святкували свій день народження.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Мерая Кері з дітьми / © Instagram Мерайї Кері

56-річна американська співачка, володарка безлічі музичних нагород та неофіційного титулу «королеви Різдва» Мерая Кері поділилася у своєму Instagram серією знімків, присвячених важливому для неї дню. Її дітям-близнюкам — доньці Монро і синові Мароккану — виповнилося 15 років.

Мерая влаштувала для дітей вечірку біля басейну. Вони зображені з мамою в однакових лонгслівах із зображенням замку, схожого на символ Діснейленду, їхніми іменами (скорочено — Рок і Роу) та написом на честь їхнього 15-річчя.

Також Мерая опублікувала коротке відео, на якому її діти задувають свічки на святкових тортах — у кожного він свій.

Зазначимо, що батько Монро й Мороккана — американський актор, комік і музикант Нік Кеннон. Мерая і Нік одружилися 2008 року, а 2016-го офіційно розлучилися. Попри розставання вони зберегли дружні стосунки і разом займаються вихованням дітей.

Раніше, нагадаємо, Мерая Кері в білому боа та сукні з декольте і камінням зачарувала виконанням італійської пісні на відкритті Олімпіади-2026.

