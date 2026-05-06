В елегантному червоному пальті: принцеса Анна відвідала святкові заходи з нагоди 3-ї річниці коронації Чарльза
Королівська армія святкує третю річницю коронації короля Чарльза ІІІ.
Принцеса Анна відвідала 41-й артилерійський салют на честь третьої річниці коронації короля Чарльза III у Гайд-парку в Лондоні.
Британська армія відзначає річницю коронації монарха традиційними артилерійськими салютами. О 12:00 Королівський кінний артилерійський полк зробив королівський салют у центрі Лондона, за ним відбувся салют Почесної артилерійської роти о 13:00. Обидва полки також брали участь у салютах у День коронації 2023 року, здійснивши постріли в той самий момент, коли корону було покладено на голову короля у Вестмінстерському абатстві.
Цього року принцеса Анна провела інспекцію Королівського кінного артилерійського полку після їхнього салюту в Гайд-парку.
Принцеса з'явилася на інспекції у червоному довгому пальті, з хусткою на шиї, з сумкою на плечі та у сережках, що нагадують вузли. Анна зібрала волосся в класичну зачіску і нафарбувала губи блиском.
