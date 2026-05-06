Суспільство
14
1 хв

В елегантному червоному пальті: принцеса Анна відвідала святкові заходи з нагоди 3-ї річниці коронації Чарльза

Королівська армія святкує третю річницю коронації короля Чарльза ІІІ.

Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна відвідала 41-й артилерійський салют на честь третьої річниці коронації короля Чарльза III у Гайд-парку в Лондоні.

Британська армія відзначає річницю коронації монарха традиційними артилерійськими салютами. О 12:00 Королівський кінний артилерійський полк зробив королівський салют у центрі Лондона, за ним відбувся салют Почесної артилерійської роти о 13:00. Обидва полки також брали участь у салютах у День коронації 2023 року, здійснивши постріли в той самий момент, коли корону було покладено на голову короля у Вестмінстерському абатстві.

Принцеса Ганна / © Getty Images

Цього року принцеса Анна провела інспекцію Королівського кінного артилерійського полку після їхнього салюту в Гайд-парку.

Принцеса з'явилася на інспекції у червоному довгому пальті, з хусткою на шиї, з сумкою на плечі та у сережках, що нагадують вузли. Анна зібрала волосся в класичну зачіску і нафарбувала губи блиском.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали подробиці історичної церемонії коронації короля Чарльза ІІІ.

Коронація короля Чарльза III 2023 року / © Associated Press

