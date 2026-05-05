Гороскоп на 6 травня для всіх знаків зодіаку: один із найнебезпечніших і найконфліктніших днів місячного календаря

Бузок / © Credits

Реклама

Достатньо одного необережного слова або погляду, щоб конфлікт, який спалахнув, поховав під собою стосунки з кимось із оточення, включно з рідними та близькими людьми.

Астрологи називають цей час перевіркою на міцність, яку пройдуть тільки ті, хто зможе стриматися й уникнути сварки. Також дуже важливо виявити терпіння і милосердя щодо тих, хто потребує нашої допомоги, навіть якщо для цього доведеться знехтувати власними інтересами.

Овен

Останнім часом ви перебуваєте у внутрішній еміграції — мало з ким спілкуєтеся і намагаєтеся не обговорювати цікаві для інших теми, але, схоже, настав час виходити «в люди»: зараз вам вдасться знайти прекрасного співрозмовника.

Реклама

Телець

Зірки наполегливо рекомендують вам хоча б на один — нинішній — день забути про матеріальні інтереси, які, як правило, займають усі ваші час і увагу, і зосередитися на моральних орієнтирах.

Близнята

Тим із вас, хто страждає від наслідків розлуки з близькою людиною, бажано «скасувати» свою гордоту і зробити крок назустріч їй, що дасть змогу помиритися, тим паче, що вона готова забути про всі образи.

Рак

Не варто турбуватися про професійні проблеми: ваш страх перед звільненням, найімовірніше, продиктований негативними подіями минулого — тепер же все інакше, а отже, треба сподіватися на хороше.

Лев

Переслідуючи важливі професійні цілі, необхідно пам’ятати, що тільки наполегливість зможе привести вас до поставленої мети: якщо ви хочете, образно кажучи, піднятися на вершину, треба просто рухатися вперед і вгору.

Реклама

Діва

Поставивши на перше місце в списку своїх пріоритетів роботу, ви стали набагато менше часу й уваги приділяти близьким людям, що може призвести до проблем — а отже, настав час виправляти ситуацію.

Терези

Зберігати внутрішню рівновагу, яка так важлива для представників вашого знака, не означає, що потрібно нехтувати інтересами інших людей — особливо рідних і близьких: намагайтеся приділяти їм максимум уваги.

Скорпіон

Складнощі у стосунках із близькою людиною — не ваша провина, тож звинувачувати себе у всіх смертних гріхах не варто: є сенс виявити терпіння і дати їй час, необхідний для роздумів.

Стрілець

До розв’язання накопичених проблем, яких назбиралася вже велика кількість, треба використовувати тактику «дрібних кроків»: потрібно вирішити бодай одну з них, а далі почнеться ланцюгова реакція успіхів.

Реклама

Козоріг

Не варто сваритися з людьми, які вас оточують, ставлячи їх перед необхідністю вислуховувати ваші аргументи, які ви вважаєте істиною в останній інстанції — залиште їм право на власну думку.

Водолій

Освоюючись на новому місці — неважливо, стосується це місця проживання чи роботи, не поспішайте — дайте собі час звикнути до умов, які, можливо, несхожі на попередні, інакше у вас навряд чи щось буде ладнатися.

Риби

Нездужання, яке можливе в цей час, найімовірніше, буде пов’язане з напруженим робочим графіком, а отже, і лікувати його потрібно відповідним обрізом — обов’язково чергуючи працю з відпочинком.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів