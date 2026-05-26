Астрологія
84
2 хв

Астрологічний прогноз на 26 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Лабіринт

Лабіринт / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній день підходить для закінчення розпочатих раніше справ, а від будь-яких починань краще відмовитися

Символ дня: лабіринт.

Стихія дня: вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: сердолік, гематит, вогняний опал.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: можуть нагадати про себе хронічні захворювання, а заразом і розпочатися нові, що одразу ж перейшли в гостру форму, — у будь-якому разі зволікати зі зверненням до лікаря не слід

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та смаженої їжі, а також бобових і круп.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона подарує дар передбачення.

Дачні роботи дня: можна прищеплювати, пасинкувати і підживлювати рослини. Не варто обривати бадилля і листя — можна пошкодити молоді пагони.

Магія і містика дня: активізується магічна енергія, тому можна проводити будь-які обряди і ворожити.

Сни дня: необхідно звернути увагу не на сам сон, а на «післясмак» від нього: якщо він приємний, усе в житті людини йде так, як треба.

Табу дня: не можна упускати на підлогу столові прилади — це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «На дні терпіння осідає золото» (Імам Шаміль)

