Астрологічний прогноз на 26 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: нинішній день підходить для закінчення розпочатих раніше справ, а від будь-яких починань краще відмовитися
Символ дня: лабіринт.
Стихія дня: вогонь, Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.
Щасливі камені дня: сердолік, гематит, вогняний опал.
За яку частину тіла відповідає: хребет.
Хвороби дня: можуть нагадати про себе хронічні захворювання, а заразом і розпочатися нові, що одразу ж перейшли в гостру форму, — у будь-якому разі зволікати зі зверненням до лікаря не слід
Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та смаженої їжі, а також бобових і круп.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона подарує дар передбачення.
Дачні роботи дня: можна прищеплювати, пасинкувати і підживлювати рослини. Не варто обривати бадилля і листя — можна пошкодити молоді пагони.
Магія і містика дня: активізується магічна енергія, тому можна проводити будь-які обряди і ворожити.
Сни дня: необхідно звернути увагу не на сам сон, а на «післясмак» від нього: якщо він приємний, усе в житті людини йде так, як треба.
Табу дня: не можна упускати на підлогу столові прилади — це може стати поганою прикметою.
Цитата дня: «На дні терпіння осідає золото» (Імам Шаміль)
