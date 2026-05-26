У Росії з’являються ознаки внутрішнього «бродіння» серед еліт, а боротьба між кремлівськими групами впливу лише посилюється.

Таку думку висловив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках та керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері Еспресо.

За його словами, нинішня ситуація в РФ свідчить про поступове ослаблення системи влади.

«Якщо говорити про теперішню ситуацію у РФ, то мені здається, що є очевидні ознаки того, що в Росії починається процес „бродіння“», — заявив Огризко.

Він звернув увагу, що ще нещодавно публічна критика диктатора Путіна у Росії була практично неможливою без негайних репресій.

«Ще зовсім недавно ми були б здивовані, що людина, яка публічно критикує Путіна, залишається на свободі. Раніше за маленький плакатик в одиночному протесті людину кидали в буцигарню», — зазначив дипломат.

Водночас зараз, за його словами, ситуація починає змінюватися.

«Тепер по московських пабліках ширяться критичні заяви людей, які не бояться про це говорити. Для мене це сигнал того, що система починає давати збій», — сказав Огризко.

Він також вважає, що частина так званих z-блогерів отримала дозвіл на критику.

«Окремим z-блогерам дали команду — „гавкати“, і це означає, що війна між баштами Кремля набирає сил», — наголосив дипломат.

На його думку, у такій ситуації центр влади в Росії поступово слабшає.

«Навколо Путіна складається неоднозначна ситуація, тому що він не може бути впевненим в лояльності свого найближчого оточення», — заявив Огризко.

Дипломат припустив, що найближчим часом у РФ можуть відбутися важливі внутрішні зміни.

«На мою думку, ми наближаємося до якогось цікавого моменту, коли щось відбудеться», — сказав він.

Огризко також пов’язав можливі процеси у Росії з успіхами української армії на фронті.

«І це „щось“ буде дуже пов’язано з тими успіхами, які продемонструє найближчим часом українська армія», — резюмував дипломат.

