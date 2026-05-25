Як Путін планує масовані атаки по Україні: Le Monde розкрив деталі

Росія дедалі частіше застосовує проти України комбіновані удари із залученням балістичних і крилатих ракет, а також далекобійних дронів типу Shahed. Такі атаки потребують складної логістики, участі різних родів військ і можуть готуватися протягом кількох днів.

Про це пише Le Monde, аналізуючи одну з останніх масованих атак по Києву та інших регіонах України.

У ніч на 24 травня українська столиця пережила черговий масований удар. Росія застосувала балістичні ракети, крилаті ракети та далекобійні безпілотники. За даними видання, атака тривала з 1:00 до 5:00 ранку. Загалом унаслідок ударів по Україні тієї ночі загинули щонайменше четверо людей, понад сотня дістали поранення.

Як зазначає Le Monde, щодня Росія запускає по Україні в середньому від 100 до 200 ударних дронів типу Shahed. Однак один-три рази на місяць ці атаки перетворюються на масштабні комбіновані удари, коли по кількох містах одночасно спрямовують сотні дронів і ракет.

Планування таких атак не залишається непоміченим для західної та української розвідки. За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, до підготовки й проведення масованих ударів можуть бути залучені «кілька десятків тисяч» російських військових.

Перші ознаки майбутньої атаки часто пов’язані з активністю стратегічної авіації. Росіянам потрібно підготувати ракети, озброїти літаки, перекинути їх із постійних баз на оперативні аеродроми. Такі дії можуть тривати години або навіть дні.

Українські фахівці ППО іноді знають про майбутню атаку за кілька днів. Один із військових, який відповідає за південний напрямок, розповів Le Monde, що про удар 14 травня українська сторона знала за шість днів. За кілька годин до початку атаки вже можна було оцінити кількість і типи засобів ураження.

За оцінкою військового експерта Олександра Коваленка, рішення про масований комбінований удар ухвалюється на найвищому рівні російської влади. За його словами, Володимир Путін дає політичне схвалення, а оперативне планування здійснюють начальник Генштабу Валерій Герасимов і міністр оборони Андрій Бєлоусов.

Далі до підготовки залучають командування різних родів військ: ракетних військ, флоту, стратегічної авіації та Повітряно-космічних сил РФ. У таких ударах можуть використовувати ракети «Іскандер», «Калібр», «Циркон», Х-101, Х-22/32, «Кинджал» та інші типи озброєння.

Ключове обмеження для Росії — темпи виробництва ракет і дронів. За словами Коваленка, для підготовки комбінованого удару із застосуванням до 50 ракет і щонайменше 500 дронів може знадобитися близько тижня. Йдеться не лише про визначення цілей і маршрутів, а й про накопичення арсеналу, підготовку техніки, пускових установок і екіпажів.

Le Monde зазначає, що Росія різко наростила виробництво ударних безпілотників і хибних цілей. За даними видання, підприємства в Алабузі та Іжевську можуть виробляти близько 130 дронів на день, а також приблизно стільки ж імітаторів типу «Гербера». Щоб накопичити 500 дронів для масованого удару, Росії потрібен щонайменше тиждень.

Водночас виробництво ракет залишається повільнішим: орієнтовно одна ракета «Калібр», дві-три Х-101 і дві-три балістичні ракети «Іскандер» на добу.

На можливості РФ вплинули й українські удари по російській авіації та флоту. Зокрема, після операції «Павутина» Росія змушена була активніше використовувати літаки Ту-160, оскільки справних Ту-95МС, здатних запускати крилаті ракети, залишилося небагато. Крім того, кораблі й підводні човни з ракетами «Калібр» мають обмежений залп.

Через це Росія дедалі більше покладається на мобільні наземні комплекси, зокрема «Іскандери». Такі установки можуть швидко розгортатися поблизу кордону, здійснювати пуск і відходити, що ускладнює їхнє знищення.

Окрему увагу росіяни приділяють пошуку слабких місць у системі української ППО. Для цього вони проводять імітаційні атаки, змушують українські радари вмикатися, змінюють маршрути дронів і крилатих ракет, а перед основними хвилями запускають розвідувальні безпілотники.

Головний редактор Defense Express Олег Катков у коментарі Le Monde наголосив, що жодна країна Європи не готова до атак такого масштабу. За його словами, Росія швидко нарощує виробництво «Іскандерів» — до 60 ракет на місяць, а також виробляє близько 10 «Кинджалів».

Для порівняння, США випускають приблизно 56 протибалістичних ракет PAC-3 MSE на місяць. При цьому для перехоплення одного «Іскандера» або «Кинджала» зазвичай потрібні дві такі ракети. Це створює серйозний дисбаланс між можливостями нападу та оборони.

Масована атака Росії по Києву 24 травня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення за кількістю локацій із пошкодженнями. Ворог уперше системно вдарив по історичній архітектурі та місцях памʼяті, зокрема пошкоджено будівлі МЗС, Кабміну, Художнього музею, Музею Чорнобиля, Міжнародного центрукультури і мистецтв, історичний Поділ, метро «Лукʼянівська», житлові будинки, школи та амбулаторії. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, десятки киян постраждали.

Ліквідація наслідків проводилася на майже 50 локаціях, місто залучило тисячі рятувальників і волонтерів.

