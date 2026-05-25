Температура впаде до +3°C і налетять грози: синоптики шокували різкою зміною погоди в Україні

В Україні найближчими днями очікується різке похолодання.

Віра Хмельницька
В Україні очікується похолодання

Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні. Вже найближчими днями очікується зниження температури на 10–15 градусів по всій території країни. Разом із похолоданням прийдуть посилення вітру, рясні дощі та навіть грози. В деяких регіонах стовпчики термометрів вночі впадуть до критичних позначок.

Чому в Україні різко зміниться погода

Причиною таких раптових і радикальних синоптичних змін стане надходження на територію України нового потужного атмосферного фронту з північних широт. Саме він принесе з собою нестабільну, холодну та вологу повітряну масу, яка затримається в наших широтах щонайменше до початку літа.

Грози, вітер і нічні заморозки: де буде найхолодніше

Похолодання відчують абсолютно всі регіони України, проте удар погоди буде нерівномірним:

  • Західні області: опиняться в епіцентрі арктичного повітря. Тут температурні показники будуть найнижчими — вночі повітря охолоне до +3°…+5°C, а на ґрунті (і місцями в повітрі) очікуються заморозки. Синоптики радять дачникам та аграріям заздалегідь подбати про розсаду.

  • Центральні й північні регіони: очікується падіння денної температури на 10–15 градусів порівняно з попередніми днями. Комфортне тепло змінять затяжні дощі та рвучкий холодний вітер.

  • Південь і схід: фронт принесе сильні зливи, які місцями супроводжуватимуться грозами та шквалами.

