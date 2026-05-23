Повалені дерева, затоплені вулиці та град: три обласні центри України накрила негода (відео)

Полтаву накрила негода

Потужний циклон паралізував звичне життя у Полтаві, Миколаєві та Одесі. Комунальні служби повідомили про посилений режим роботи, а мешканці обласних центрів змушені пересуватися містами майже вплав, ховати автомобілі від гігантського граду та ухилятися від дерев, що падають.

Кадри негоди публікують місцеві пабліки.

Полтава йде під воду: човни замість маршруток

Найбільший удар стихії припав на Полтаву. Кількагодинна злива з інтенсивними опадами повністю паралізувала дорожній рух. Місцеві Telegram-канали переповнені кадрами, на яких легкові автомобілі та маршрутки буквально пливуть затопленими дорогами, а двори багатоповерхівок перетворилися на суцільні озера. Містяни гірко жартують, що замість автомобілів час діставати човни.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що комунальні служби (КАТП-1628) переведені у посилений режим чергування. Робітники екстрено розчищають решітки зливової каналізації на найбільш проблемних ділянках міста, зокрема на вулицях Решетилівській, Джохара Дудаєва, Соборності, Героїв України та інших.

Влада виправдовує інфраструктурний колапс тим, що міська зливова мережа розрахована максимум на 25–30 мм опадів. Якщо дощ перевищує ці показники, система фізично не здатна впоратися з об’ємом води. Водіїв наполегливо просять не паркувати автомобілі на решітках зливової каналізації, щоб не блокувати роботу комунальників.

Негода накрила й південь України

Поки Полтава потопала у воді, південні регіони стикнулися з іншими руйнівними наслідками циклону.

У Миколаєві пройшов аномально сильний град. На відеозаписах місцевих жителів видно, як крижані опади розміром із великі намистини безжально б’ють по припаркованих автомобілях. Власники машин були змушені екстрено накривати свій транспорт ковдрами та килимами, щоб врятувати скло й кузови від вм’ятин. Зливові системи житлових будинків також не витримали навантаження: на одному з відео зафіксовано, як брудна дощова вода бурхливим водоспадом стікає сходами просто всередині під’їзду багатоповерхівки.

В Миколаєві випав град розміром мацже з 10-гривневу монету

В Одесі негода супроводжувалася шквальним вітром, який спровокував «деревопад». Зокрема, повідомляється про повалені дерева, які перекрили рух на перехресті вулиць Ніжинської та Дворянської, а також на вулиці Пішонівській.

Нагадаємо, прогноз погоди на вихідні обіцяє несподівані «сюрпризи» через наближення холодного фронту з Балтики. Поки частину областей накриють зливи з грозами та шквалами, в інших пануватиме літнє тепло.

