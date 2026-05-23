ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
705
Час на прочитання
2 хв

Претендент на пояс Усика зібрався вискочити в ринг після бою українця з Верховеном

Агіт Кабаєл планує піднятися в ринг до Олександра Усика і викликати його на поєдинок.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Агіт Кабаєл

Агіт Кабаєл / © Associated Press

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл поділився очікуваннями від бою між володарем титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українцем Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Німецький боксер вважає, що Усик переможе Верховена. Також він заявив, що після завершення поєдинку збирається вискочити в ринг і кинути українцю виклик.

"Я думаю, Усик виграє цей бій. Можливо, я навіть вийду в ринг і скажу: "Зробімо це для фанатів". Я вже довго чекаю цієї ситуації. Або Усик битиметься зі мною, або звільнить титул. Подивимось", — сказав Кабаєл у коментарі DAZN.

33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі доступний повний вечір боксу з усім файткардом — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після всіх поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що українець Даніель Лапін сенсаційно програв нокаутом в андеркарді бою Усик — Верховен.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
705
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie