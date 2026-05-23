Претендент на пояс Усика зібрався вискочити в ринг після бою українця з Верховеном

Агіт Кабаєл / © Associated Press

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл поділився очікуваннями від бою між володарем титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українцем Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Німецький боксер вважає, що Усик переможе Верховена. Також він заявив, що після завершення поєдинку збирається вискочити в ринг і кинути українцю виклик.

"Я думаю, Усик виграє цей бій. Можливо, я навіть вийду в ринг і скажу: "Зробімо це для фанатів". Я вже довго чекаю цієї ситуації. Або Усик битиметься зі мною, або звільнить титул. Подивимось", — сказав Кабаєл у коментарі DAZN.

33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.

Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після всіх поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що українець Даніель Лапін сенсаційно програв нокаутом в андеркарді бою Усик — Верховен.

