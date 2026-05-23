Укрaїнa
"Орешнік" по Києву: генерал Кривонос відповів, чи зможе РФ насправді вдарити ядеркою

Сергій Кривонос заявив, що українська та союзні розвідки цілодобово контролюють переміщення ядерного арсеналу РФ, а чергові погрози ракетним комплексом «Орєшнік» є лише інструментом психологічного тиску Кремля.

Світлана Несчетна
Путін і "Орешнік"

Путін і «Орешнік» / © ТСН

Ядерні погрози Росії залишаються інструментом залякування, а не готовністю до атаки.

Про це в етері «Київ24» заявив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос, коментуючи попередження про можливий російський удар «Орешніком».

«Розвідки України та країн НАТО постійно відстежують переміщення ядерної зброї на території РФ, тому про реальну загрозу військові знали б заздалегідь», — зазначив він.

За словами Кривоноса, один російський ядерний удар не вирішив би ситуацію для РФ, адже Москва має враховувати відповідь світової спільноти. Тож застосування «Орешніка» для Росії — зовсім інший рівень ризику, ніж просто залякування ним.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала дані, зокрема від американських та європейських партнерів, про підготовку росіянами удару з застосуванням «Орешніка».

