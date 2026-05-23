Росія почала масовану атаку на Україну: дрони пруть роями, запустили реактивні “Шахеди”

Ворог атакує столицю ударними безпілотниками, у Києві пролунав вибух.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

У Києві і низці областей у суботу ввечері, 23 травня, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повіряні сили у Telegram.

Тривогу оголосили через загрозу ворожих БпЛА.

Закликаємо мешканців населених пунктів, де оголошена повітряна тривога, негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою.

Місцеві мешканці подвідомляють про вибух у Києві.

«Ворог атакує столицю ударними безпілотниками. Будьте в укриттях!», — зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Мапа тривог уже червона з трьох боків / © alerts.in.ua

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що до тривог треба ставитись максимально уважно.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала дані, зокрема від американських та європейських партнерів, про підготовку росіянами удару з застосуванням «Орешніка».

23 травня посольство США в Києві випустило офіційне попередження про підвищену загрозу атаки по всій Україні протягом наступних 24 годин

