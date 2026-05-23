РФ вгатила просто по храму одного з міст: друга атака за день, там величезна пожежа (фото)

На щастя, людей в момент ворожого удару у храмі не було.

Богдан Скаврон
Пожежа після обстрілу в Балаклії

Пожежа після обстрілу в Балаклії / © ДСНС

Російська терористична армія вдруге за день завдала удару по місту Балаклія на Харківщині, знищивши культову споруду.

Про це повідомили в ДСНС, опублікувавши фото наслідків російської атаки.

На опублікованих фото видно охоплену вогнем будівлю однієї з релігійних громад міста.

Як свідчать фотографії, культова споруда розташована поруч із житловими багатоповерхівками.

У повідомленні сказано, що в будівлю храму вгатив ударний безпілотник.

«В будівлі зайнялась пожежа на площі 1300 кв. м», — повідомили рятувальники.

На щастя, людей в момент удару у храмі не було.

На місці події під загрозою повторних обстрілів працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Судячи з фото, вогонь у будівлі вдалося приборкати, але споруда цілком знищена.

Нагадаємо, у суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.

Цього ж дня російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі. Одна людина загинула.

