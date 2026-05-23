Дівчатка слухали російську музику на Алеї Слави в Обухові: чим усе закінчилось

Поліція розпочала перевірку обставин.

Дар'я Щербак
Поліція

Сьогодні, 23 травня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з телеграм-каналів виявлено публікацію та відео, де двоє неповнолітніх дівчат, перебуваючи на Алеї Слави в місті Обухів, слухали музику російського виконавця та танцювали.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Поліцейські зареєстрували інформацію до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до даного правопорушення. Ними виявилися дві 13-річні дівчинки.

Поліція з’ясувала, що дане відео було знято та опубліковане дітьми ще у 2024 році, після чого його видалили. За даним фактом триває перевірка та встановлюються всі обставини події. Після цього буде прийняте відповідне рішення.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна заявила, що понад 70% українців продовжують регулярно споживати російськомовний контент навіть після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни.

За даними дослідження, майже чверть українців роблять це щодня. У Мінкульті наголошують, що російський контент залишається впливовим через доступність, звичку та алгоритми соцмереж і стримінгових платформ, тому Україні необхідно розвивати власний якісний інформаційний продукт.

До слова, у Києві правоохоронці притягнули до відповідальності трьох місцевих мешканок, які їздили містом під російську музику та публікували відео у соцмережах. Поліція встановила особи 21-річної водійки та двох її подруг віком 22 і 24 роки.

На дівчат склали адміністративні протоколи за статтею про дрібне хуліганство. Також із ними проводять перевірку співробітники СБУ для з’ясування обставин та мотивів їхніх дій.

