УПЛ: календар і результати заключних матчів, турнірні розклади, таблиця

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Від 21 до 24 травня відбудуться матчі останнього, 30-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у четвер, 21 травня: "Шахтар", який достроково став чемпіоном УПЛ, поміряється силами з "Колосом".

У суботу, 23 травня, "Олександрія" прийме "Кривбас", "Епіцентр" зустрінеться з "Полтавою", а "Карпати" позмагаються із "Зорею".

Закінчиться чемпіонат у неділю, 24 травня: ЛНЗ завітає у гості до "Оболоні", "Полісся" прийматиме "Рух", "Верес" зіграє з "Металістом 1925", а "Динамо" побореться з "Кудрівкою".

Розклад і результати матчів 30-го туру УПЛ

Четвер, 21 травня

15:30 "Шахтар" — "Колос"

Субота, 23 травня

13:00 "Олександрія" — "Кривбас"

15:30 "Епіцентр" — "Полтава"

18:00 "Карпати" — "Зоря"

Неділя, 24 травня

13:00 "Оболонь" — ЛНЗ

13:00 "Полісся" — "Рух"

13:00 "Верес" — "Металіст 1925"

13:00 "Динамо" — "Кудрівка"

Головна інтрига заключного туру — боротьба за медалі та місця в єврокубках, яку ведуть між собою ЛНЗ (57 очок), "Полісся" (56) та "Динамо" (54).

Причому "Динамо" зберігає шанси навіть на "срібло". Кияни можуть посісти другу сходинку лише за умови, якщо переможуть "Кудрівку", "Полісся" зіграє внічию з "Рухом", а "ЛНЗ" програє "Оболоні". Тоді одразу в трьох команд буде по 57 очок, а місця в таблиці визначатимуть за очними зустрічами. Тут "біло-сині" мають перевагу над конкурентами: "Динамо" — 7 очок (різниця м'ячів — 6:3), "ЛНЗ" — 7 очок, 4:3, "Полісся" — 3 очки, 5:9.

ЛНЗ уже гарантував собі щонайменше "бронзу" та наступного сезону вперше в історії гратиме в єврокубках — у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Якщо черкаський клуб не програє "Оболоні", то "Динамо" може сподіватися лише на "бронзу" — у випадку своєї перемоги над "Кудрівкою" та нічиєї або поразки "Полісся" в матчі з "Рухом". Тоді ЛНЗ візьме "срібло", а киянам дістанеться "бронза" — за рівності очок столичний клуб матиме перевагу над житомирцями за особистими зустрічами.

Що стосується дна турнірної таблиці, то "Олександрія" та "Полтава" вже вилетіли з УПЛ. У перехідних матчах зіграє "Рух" і найгірша команда з трійки "Оболонь" (31 очко), "Епіцентр" (31), "Кудрівка" (28).

Матч "Динамо" — "Кудрівка" привертає увагу ще однією інтригою — вінгер киян Андрій Ярмоленко женеться за званням найкращого бомбардира в історії УПЛ. Він уже зрівнявся із Сергієм Ребровим на другому місці історичного рейтингу (123 голи) та перебуває на відстані одного м'яча від рекорду Максима Шацьких.

Минулого літа Ярмоленко анонсував, що завершить кар'єру після сезону-2025/26. Тож матч проти "Кудрівки" може бути останнім шансом Андрія встановити історичне досягнення.

Таблиця УПЛ після 29-го туру

Таблиця УПЛ після 29-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

