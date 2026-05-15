- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 1358
- Час на прочитання
- 2 хв
Усик — Верховен: названо космічні гонорари за бій біля пірамід
Поєдинок у Єгипті принесе бійцям величезні гроші.
Стало відомо, скільки зароблять чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та легенда кікбоксингу Ріко Верховен за прийдешній титульний бій у Єгипті.
За інформацією нідерландського видання Panorama, заробіток українського боксера може сягнути 100 мільйонів доларів.
Це один з найбільших гонорарів у кар'єрі Усика. Для прикладу, за реванш проти британця Тайсона Ф'юрі український чемпіон заробив 114 мільйонів доларів.
Що стосується Верховена, то він за поєдинок з українцем заробить близько 15 мільйонів доларів — це найбільший гонорар у його кар'єрі.
Бій Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу 23 травня в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід. У Мережі вже показали, як посеред пустелі будують тимчасову арену для бою.
На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.
Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.
Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".
Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні ексклюзивно покаже платформа Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.
Нагадаємо, у квітні Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед чемпіонським поєдинком.
Також ми розповідали, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.