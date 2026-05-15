Усик — Верховен: названо космічні гонорари за бій біля пірамід

Усик — Верховен / © Associated Press

Стало відомо, скільки зароблять чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та легенда кікбоксингу Ріко Верховен за прийдешній титульний бій у Єгипті.

За інформацією нідерландського видання Panorama, заробіток українського боксера може сягнути 100 мільйонів доларів.

Це один з найбільших гонорарів у кар'єрі Усика. Для прикладу, за реванш проти британця Тайсона Ф'юрі український чемпіон заробив 114 мільйонів доларів.

Що стосується Верховена, то він за поєдинок з українцем заробить близько 15 мільйонів доларів — це найбільший гонорар у його кар'єрі.

Бій Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу 23 травня в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід. У Мережі вже показали, як посеред пустелі будують тимчасову арену для бою.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні ексклюзивно покаже платформа Київстар ТБ.

