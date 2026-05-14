Верховен прибув до Єгипту на бій з Усиком і показав свою вагу

Ріко Верховен

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен уже прибув до Єгипту, де проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

Про це сам боєць повідомив у своєму Instagram, звернувшись до фанатів.

"Доброго ранку, хлопці. Півтора тижні до великого бою. Ми в Єгипті", — сказав Верховен.

Також Ріко в Instagram-сторіз показав свою актуальну вагу, яка наразі становить 124,3 кг. Зазначимо, що два тижні тому він важив 125,1 кг.

"Коротке оновлення. Поїхали, це не так уже й погано", — додав Верховен.

Крім того, Верховен похизувався своєю фізичною формою, виклавши в Instagram відео, як тренується з гантелями на балконі.

"Швидке тренування на балконі для початку дня тут, у Єгипті", — підписав відео боєць.

Додамо, що Усик перед своїм останнім боєм, у якому в липні 2025 року нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу, важив 103,1 кг — це найбільший показник за його кар'єру.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу 23 травня в єгипетському місті Гіза, поблизу легендарних пірамід. У Мережі вже показали, як посеред пустелі будують тимчасову арену для бою.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Також Олександр захищатиме титул WBA, однак Верховен не отримає його в разі перемоги, оскільки наразі не входить до рейтингу організації.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні ексклюзивно покаже платформа Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

