Верховен прибув до Єгипту на бій з Усиком і показав свою вагу
Також нідерландець похизувався фізичною формою, провівши тренування на балконі.
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен уже прибув до Єгипту, де проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.
Про це сам боєць повідомив у своєму Instagram, звернувшись до фанатів.
"Доброго ранку, хлопці. Півтора тижні до великого бою. Ми в Єгипті", — сказав Верховен.
Також Ріко в Instagram-сторіз показав свою актуальну вагу, яка наразі становить 124,3 кг. Зазначимо, що два тижні тому він важив 125,1 кг.
"Коротке оновлення. Поїхали, це не так уже й погано", — додав Верховен.
Крім того, Верховен похизувався своєю фізичною формою, виклавши в Instagram відео, як тренується з гантелями на балконі.
"Швидке тренування на балконі для початку дня тут, у Єгипті", — підписав відео боєць.
Додамо, що Усик перед своїм останнім боєм, у якому в липні 2025 року нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу, важив 103,1 кг — це найбільший показник за його кар'єру.
Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу 23 травня в єгипетському місті Гіза, поблизу легендарних пірамід. У Мережі вже показали, як посеред пустелі будують тимчасову арену для бою.
На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.
Також Олександр захищатиме титул WBA, однак Верховен не отримає його в разі перемоги, оскільки наразі не входить до рейтингу організації.
Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".
Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні ексклюзивно покаже платформа Київстар ТБ.
