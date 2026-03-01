ТСН у соціальних мережах

WBC ухвалила важливе рішення щодо бою Усика з кікбоксером Верховеном

Поєдинок українця проти "короля кікбоксингу" все ж буде титульним.

Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонувала бій чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена як добровільний захист титулу українцем.

"Після ретельного розгляду Рада керівників WBC ухвалила рішення про санкціонування добровільного захисту титулу чемпіона світу WBC у надважкій вазі Олександра Усика проти легендарного чемпіона з кікбоксингу Ріко Верховена.

На 63-й щорічній конференції в Бангкоку, WBC надала чемпіону Усику право на добровільний захист титулу. Згодом WBC отримала петицію про санкціонування бою Усика проти Верховена як добровільного захисту титулу", повідомляється на офіційній сторінці організації в Instagram.

Поєдинок між Усиком і Верховеном відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи.

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

36-річний Верховен очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі від 2014 року, він також провів по одному бою в професійному боксі та ММА.

