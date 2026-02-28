ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на вихідні, 28 лютого - 1 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 27 лютого.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 28 лютого і 1 березня. / © Державна фіскальна служба України

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 28 лютого, і неділю, 1 березня. В останній день тижня долар втратив 4 коп. Євро долало 6 коп. Злотий підвищився на 1 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,20 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,02 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,08 грн

Як повідомлялося, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 2 березня. На початку березня валюта відчутно здешевшає.

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie