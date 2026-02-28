- Дата публікації
Курс валют на вихідні, 28 лютого - 1 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 27 лютого.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 28 лютого, і неділю, 1 березня. В останній день тижня долар втратив 4 коп. Євро долало 6 коп. Злотий підвищився на 1 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,20 грн
Курс євро
1 євро — 51,02 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 грн
Як повідомлялося, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 2 березня. На початку березня валюта відчутно здешевшає.