Велика індексація пенсій 2026 в Україні: кому перерахують виплати двічі на рік

В Україні індексують пенсію

У березні 2026 року українські пенсіонери побачать, наскільки збільшилась їхня пенсія. Незважаючи на п’ятий рік війни, індексація пенсій проводиться вп’яте поспіль, як завжди, на початку весни.

Підвищення пенсій у березні

Стартує індексація пенсій 4 березня, це перший день кожного місяця, коли починаються пенсійні виплати і завершиться 25 березня. Та все сьогодні зрозуміло: задоволені будуть не всі. І не лише ті, хто отримає обіцяний урядом мінімум — 100 гривень. Може статися так, що після індексації пенсії вона не збільшиться ні на копійку. Чому — читайте далі.

Індексація пенсій в Україні: що вже відомо

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Україні Денис Улютін днями роз’яснив, як проходитиме цьогоріч індексація пенсій.

Пенсії підвищать на 12,1%. Мова йде не про пенсійну виплату, тобто пенсію з різними надбавками (за понаднормовий стаж, особливі заслуги тощо), а про «чисту» пенсію, яку людина заробила своєю працею. Тому реальний відсоток підвищення майже у всіх буде меншим.

Найменше підвищення становитиме 100 грн, максимальне 2595 грн (торік було не більше 1500 грн).

Не підлягають індексації пенсії суддів, прокурорів, тих, хто вже отримує максимальну пенсію у 25950 грн (10 мінімальних пенсій, за винятком військових, для них обмеження не діє), «молодих» пенсіонерів, тобто тих, хто вийшов на пенсію у 2023-2025 роках (вважається, що їхні пенсії є актуальними, тому не індексуються у перші три роки, але їм додадуть по 100 грн), пенсіонерів, чиї виплати вже підвищені державою до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших верств населення (про це далі).

Що насправді підвищать під час індексації пенсії

На 12,1% підвищать не пенсію, а показник середньої зарплати, який було застосовано під час попередньої індексації пенсії у 2025 році (8913,83 грн). Тепер він дорівнює 9992,40 (8913,83×1,121) грн. Цей показник входить у формулу розрахунку пенсії кожному.

Формула виглядає так:

Пенсія = середня зарплата х страховий (трудовий) стаж х індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Страховий стаж рахується у відсотках: 1 рік = 1%. Індивідуальний коефіцієнт показує, наскільки середня зарплата пенсіонера за всі роки його роботи була більшою (меншою, дорівнює) середньої зарплати в країні.

Пенсія підвищиться на 12,1% лише у тих, хто відпрацював рівно 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки), отримував середню зарплату, що збіглася із середньою зарплатою по країні та не має жодних додаткових заслуг. В інших пенсіонерів підвищення буде меншим, оскільки їм не проіндексують доплати та надбавки, наприклад, за понаднормовий стаж та інші заслуги.

Приклади розрахунку.

1. Пенсіонер має пенсію 9999 грн. Його страховий стаж дорівнює 40 рокам, особистий коефіцієнт 2,768. Надбавка за понаднормовий стаж становить 129,75 грн (25,95 грн х 5 років), «чиста» пенсія — 9869,25 грн. «Чиста» пенсія після індексації: 9992,40×0,4×2,768 = 11063 грн (+1064 грн), з надбавкою за стаж 129,75 грн буде 11192,75 грн. Пенсійна виплата збільшилась на 11,9%.

2. Пенсіонер має пенсію 6000 грн, страховий стаж 40 років, особистий коефіцієнт 1,646. Очевидно, що надбавка за понаднормовий стаж також 129,75 грн, чиста пенсія 5870,25 грн. «Чиста» пенсія після індексації: 9992,40×0,4×1,646 = 6579 грн (+709 грн), з надбавкою за стаж 129,75 грн маємо 6708,75 грн. Пенсійна виплата збільшилась також на 11,9%.

Підводні камені індексації пенсій 2026

За статистикою Пенсійного фонду України (ПФУ), у країні станом на 1 січня 2026 року налічується 10,17 млн пенсіонерів. З них на максимальну індексацію у 2595 грн можуть розраховувати оціночно 250 тис. осіб або 2,5%. Наразі вони отримують пенсію за віком не менше 21500 грн. «Молодих» пенсіонерів близько 1,1 млн осіб (10%), вони матимуть мінімальну доплату — 100 грн. Понад 1,5 млн пенсіонерів (15%) мають пенсії більше 10000 грн і можуть отримати додатково від 1200 до 2000 грн. Тих, у кого пенсії в межах від 5000 до 10000 грн, близько 3 млн осіб (29%) Вони можуть розраховувати на індексацію від 600 до 1100 грн.

Та понад половина пенсіонерів, їх 5,2 млн, отримують 3000–5000 грн і нібито можуть розраховувати на індексацію 370– 600 грн. Але не все так просто. Серед них 1,2–1,5 млн пенсіонерів, які мають повний стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), однак зароблені «чисті» пенсії у них дуже низькі, часом менші за мінімальні через низькі зарплати. Держава наразі доплачує таким людям «за стаж», аби було не менше 3038 грн. Індексація для них буде 12,1% або плюс 368 грн, до 3406 грн пенсійної виплати. Пенсіонерам, котрі отримують 3500 до 5000 грн пенсійних виплат, їх справді підвищать на 370–600 грн, але за умови, якщо зароблена пенсія близька до цієї суми. При значному відсотку надбавок, наприклад за стаж, індексація буде меншою.

Зовсім нічого можуть не отримати багато 65-річних і старших непрацюючих пенсіонерів з повним стажем і малими зарплатами. Категорія «65 років + повний стаж» — одна з найбільш захищених, але саме для них індексація у березні 2026 року може виглядати парадоксально. Для цієї категорії діє державна гарантія: пенсійна виплата не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати. Оскільки мінзарплата з 1 січня 2026 року зросла до 8 647 грн, їхня мінімальна пенсійна виплата вже у січні-лютому становить 3458 грн. Тут і ховається підводний камінь.

Що відбувається під час індексації пенсії у березні? Припустимо, "чиста" пенсія людини за формулою (стаж х зарплата) складає всього 2800 грн. До березня людина отримує зароблені 2 800 грн + 658,80 грн (доплата до гарантованого рівня) = 3 458,80 грн. У березні індексується лише "чиста" пенсія 2 800 грн, вона досягне 3138,8 грн. Оскільки нова проіндексована пенсія все одно менша за гарантовані державою 3 458,80 грн, пенсіонер на руки отримає... ті ж самі 3 458,80 грн.

Щоб цього не сталося, цей мінімум, як і торік, був підвищений. Встановлений мінімум у 3458,80 грн зріс на 12,1%, до 3877 грн (+418,2 грн) і пенсійні виплати – на таку ж суму.

І ще два випадки. Якщо пенсіонер досяг 65 років, не працює і не має повного страхового стажу, але відпрацював більше 15 років, він отримує мінімальну пенсію у 2725 грн. Після індексації вона зросте до 3055 грн (+330 грн).

Коли ж у людини нема й 15 років стажу, вона взагалі не має права на трудову пенсію від ПФУ. Замість пенсії така особа після досягнення 65 років отримує соціальну допомогу від органів соцзахисту в розмірі 2595 грн (прожитковий мінімум для непрацездатних). Тому індексації у березні для неї не буде.

Пенсії в Україні: хто отримає найбільше у 2026 році

Серед пенсіонерів є багато тих, хто отримає у цьому році ще одне підвищення — це ті, хто працює. Таких нараховується 2,8 млн осіб або 27,5%, це більше, ніж кожний четвертий. У березні працюючим пенсіонерам індексують основний розмір пенсії на ті самі 12,1%. У квітні ПФУ проведе ще один автоматичний перерахунок тим, хто пропрацював понад 24 місяці від моменту останнього призначення чи перерахунку пенсії (додають новий стаж і, якщо вигідно, нову зарплату).

Сума підвищення буде у кожного індивідуальною, залежно від його зарплати. Можна лише підрахувати, що при мінімальний зарплаті і повному стажі у 35 років (для чоловіка) у квітні пенсія пенсіонера, який працює, зросте не менше, ніж на 103,80 грн. Половина суми додасться за два роки понаднормового стажу, половина — за зростання загального стажу.

Також протягом 2026 року буде індивідуальне підвищення пенсій у тих, хто досягне відповідно 70, 75, 80 років. Їм призначать щомісячні надбавки до пенсії, якщо загальний розмір пенсії не перевищує 10040,35 грн, з дня, наступного після дня народження. Це плюс 300 грн тим, кому 70–74 роки, 450 грн тим, кому 75–79 років і 570 грн 80-річним і старшим.

Для тих, хто після березневої індексації пенсії досягне у 2026 році до 65-річчя і матиме пенсію меншу за 3458,80 грн (або меншу за 3877 грн у випадку прийняття спеціальної постанови уряду), її підвищать до цього рівня. Якщо пенсія більша, то надбавки, очевидно, не буде.

Обидві надбавки додаються автоматично, нікуди звертатися не потрібно.