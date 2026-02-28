Іран запустив ракети по Ізраїлю: подробиці

Тель-Авів. / © Associated Press

У суботу, 28 лютого, Іран запустив кілька ракет по Ізраїлю. Це сталося через кілька години після того, як США та Ізраїль атакували кілька іранських міст.

Про це заявила Армія оборони Ізраїлю, пише Sky News.

Ізраїльські військові заявили, що виявили ракети, запущені з Ірану в бік Ізраїлю.

«Наразі ізраїльські ВПС перехоплюють загрози та завдають ударів там, де це необхідно для їхнього усунення. Оборона не є герметичною. Вкрай важливо, щоб громадськість дотримувалася вказівок Командування тилу», — повідомив ЦАХАЛ.

Атака на Іран

У суботу, 28 лютого, Ізраїль розпочав атаку на Іран. Вибухи пролунали у столиці Тегеран, а також у містах Кум, Хорремабаді та Ісфагані. Попередньо, було уражено близько 30 цілей по всій країні.

Водночас Уряд Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікування іранських дій у відповідь. Зокрема, країна закрила свій повітряних простір.

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США. З його слів, метою ударів є повалення режиму в країні. Діяльність Тегерану, наголосив він, безпосередньо загрожує «США, нашим військам, нашим базам за кордоном та нашим союзникам у всьому світі».

