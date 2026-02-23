Прапор Ірану / © Associated Press

Тегеран передав Вашингтону сигнали про готовність переглянути підходи до своєї ядерної програми.

Про це повідомляє Reuters.

Після двох раундів перемовин сторони й надалі не дійшли згоди, зокрема щодо обсягів і черговості зняття жорстких американських санкцій. Про це агентству розповів високопоставлений іранський посадовець.

Водночас Reuters уперше зазначає, що після завершення переговорів минулого тижня Іран запропонував нові компромісні кроки. Тоді позиції сторін суттєво розходилися, а ситуація, за оцінками, наближалася до ризику військового протистояння.

Аналітики вважають, що таким чином Тегеран намагається зберегти простір для дипломатії та уникнути масштабного удару з боку США.

За словами іранського представника, влада країни серйозно розглядає сценарій, за якого половину найбільш збагаченого урану буде вивезено за кордон, а решту — розбавлено.

Крім того, Іран готовий долучитися до створення регіонального консорціуму зі збагачення урану — ідеї, яка періодично обговорювалася під час попередніх дипломатичних контактів.

Водночас Тегеран очікує від США визнання свого права на «мирне збагачення урану» в межах майбутньої угоди. Вона також має передбачати скасування економічних санкцій.

Окремо Іран запропонував допустити американські компанії до участі як підрядників у великих проєктах нафтогазового сектору. Це розглядається як частина ширшого пакета врегулювання багаторічної суперечки щодо ядерної програми.

«У рамках обговорюваного економічного пакета Сполученим Штатам також було запропоновано можливості для серйозних інвестицій і отримання відчутних економічних інтересів у нафтовій промисловості Ірану», — заявив чиновник.

Він також наголосив, що останній раунд перемовин виявив суттєві розбіжності між позиціями сторін, однак шанс на проміжну угоду все ще зберігається.

«Останній раунд переговорів показав, що уявлення США щодо масштабів і механізму зняття санкцій відрізняються від вимог Ірану. Обом сторонам необхідно узгодити логічний графік скасування санкцій. Цей план дій має бути розумним і ґрунтуватися на взаємних інтересах», — підсумував посадовець.

За словами глави МЗС Ірану Аббас Арагчі, у неділю він заявив про очікування зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у Женева в четвер. Міністр додав, що все ще існує «хороший шанс» досягти дипломатичного рішення.

Раніше повідомлялося, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї фактично передав керівництво державою своєму найближчому соратнику.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати запропонували Ірану упродовж 48 годин надати свої детальні пропозиції щодо укладення ядерної угоди.