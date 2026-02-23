Іран і РФ уклали таємну угоду на півмільярда євро щодо ППО

Прапори Ірану та РФ

Іран та Росія домовилися про масштабне військове постачання, йдеться про сотні переносних зенітних ракетних комплексів та тисячі ракет до них.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, сторони підписали контракт орієнтовною вартістю 500 мільйонів євро. Документ передбачає передачу Ірану 500 переносних зенітних ракетних комплексів «Верба», а також 2 500 ракет «9М336». Поставки мають відбуватися протягом трирічного періоду.

Як зазначає видання, домовленості були укладені на тлі занепокоєння іранського керівництва станом власної системи протиповітряної оборони. У Тегерані остерігаються повторення збоїв у її роботі, які проявилися під час 12-денної війни в червні. Тоді ізраїльські удари виявили вразливість низки стратегічних об’єктів.

Окрім самих комплексів, угода передбачає передачу 500 приладів нічного бачення «Mowgli-2», призначених для виявлення та супроводу літаків і інших повітряних цілей.

Джерела Financial Times наголошують, що контракт має конфіденційний статус і став однією з наймасштабніших військових домовленостей між Іраном і РФ за останній період.

