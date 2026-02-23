ТСН у соціальних мережах

"Якщо працюєш на мінімалку, то хворий на голову": Смілянський потрапив у новий скандал

Смілянський різко висловився про українців, які працюють за мінімальну зарплату.

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський втрапив у черговий скандал. Він назвав людей, які працюють за мінімалку, «хворими на голову».

Свою думку Смілянський оприлюднив у соцмережі Threads.

«Відповідаю — на**й не хочу на мінімалку і більш того, якщо ти здоровий чоловік та жінка і сьогодні працюєш на мінімалку то вибачте ви хворий на голову коли в Україні мільйони вакансій», — написав він.

Реакція Мережі

Допис Смілянського різко розкритикували:

  • Так і запишемо: "Вчителі та медики хворі на голову"

  • Куди треба писати, аби вас нахер звільнили?

  • Тисячі вчителів зараз без надбавок і премій працюють. Теж хворі на голову? Який ви огидний

  • Пане Смілянський, вам варто подивитись на реальність і зійти з небес, цим постом ви повністю обезцінили роботу вчителів, медиків, комунальників та військових. Може вам варто зайти на сайт пошуку роботи і подивитись на зарплати критично важливих професій? Цинізму і краю немає.

  • “Укрпошта” пропонує зарплату набагато більшу за мінімальну?

Скандали з «Укрпоштою» — останні новини

Нещодавно «Укрпошта» опинилася у скандалі через поведінку гендиректора Ігоря Смілянського та суперечливу рекламу. Спершу хвилю обурення викликала його перепалка в соцмережах, де він накинувся на користувачку, яка критикувала ребрендинг компанії за 600 000 гривень. Смілянський назвав її «повією».

Згодом критику спричинила рекламна кампанія до Дня святого Валентина з образами «школярок», яку частина аудиторії сприйняла як сексуалізацію неповнолітніх. Компанія перепросила за рекламу, але хвилю обурення це не зупинило.

