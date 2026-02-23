Потрійний страховий стаж: хто з українців може швидше вийти на пенсію

2026 року в Україні зберігається право на потрійний облік страхового стажу / © segodnya.ua

2026 року в Україні продовжує діяти норма, яка дозволяє зараховувати страховий стаж у потрійному розмірі для окремих категорій громадян. Йдеться про депортованих осіб, а також військовослужбовців, які проходили службу безпосередньо в районах бойових дій.

Про це інформує Пенсійний фонд України.

Хто має право на потрійний страховий стаж

Депортовані особи

Право на зарахування стажу в потрійному розмірі мають громадяни, які були депортовані та працювали під час перебування на спецпоселеннях. Ураховуються періоди трудової діяльності до 2004 року. Обов’язковою умовою є наявність документів, що підтверджують факт депортації та виконання роботи в зазначений період.

Військовослужбовці в районах бойових дій

Потрійний стаж також надається військовослужбовцям, які проходили службу безпосередньо в зоні бойових дій. Для застосування підвищувального коефіцієнта достатньо щонайменше одного місяця такої служби, водночас максимальних обмежень щодо тривалості немає.

Як потрійний стаж впливає на вихід на пенсію

Зарахування страхового стажу в потрійному розмірі дає змогу окремим категоріям громадян вийти на пенсію раніше встановленого загального віку.

Зокрема:

чоловіки можуть оформити пенсію з 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу

жінки — з 50 років за умови наявності щонайменше 20 років стажу

Ці норми, зокрема, поширюються на учасників бойових дій за умови подання повного пакета документів до Пенсійного фонду України.

Для громадян, які не мають права на пільговий або потрійний стаж, 2026 року діють такі вимоги щодо виходу на пенсію:

у 60 років — не менше 33 років страхового стажу

у 63 роки — від 23 до 32 років стажу

у 65 років — не менше 15 років стажу

Раніше повідомлялося, що період роботи до 2004 року може бути виключений зі страхового стажу, якщо немає відповідного запису в трудовій книжці.