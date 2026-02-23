У Дніпрі двоє неповнолітніх жорстоко розправилися з військовим: чоловік у важкому стані

Напад на військовослужбовця в Дніпрі: підозрюваним підліткам загрожує довічне ув'язнення

Реклама

У Дніпрі двоє неповнолітніх підлітків жорстоко побили військовослужбовця ЗСУ та зняли це на телефон.

Про це повідомляють Нацполіція і Офіс генерального прокурора.

17 лютого між військовим та неповнолітніми виникла конфліктна ситуація. Нападники побили 45-річного потерпілого. Один із підлітків завдав чоловікові чотири ножові поранення у спину. Потерпілого повалили на землю та били руками й ногами по голові та тулубу, фіксуючи це на мобільні телефони.

Реклама

Один із затриманих

У військового забрали особисті речі — сумку, годинник, мобільний телефон та павербанк, після чого втекли з місця злочину, залишивши чоловіка непритомного. Близько 03:00 правоохоронці виявили постраждалого з численними тілесними ушкодженнями просто на вулиці. З тяжкими травмами військового госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановили підозрюваних. Поліцейські розшукали та затримали причетних до нападу — ними виявились хлопці 16 та 17 років. Під час обшуків знайдено одяг зі слідами крові, ніж та телефони з відеозаписами злочину.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру (замах на умисне вбивство). Юнакам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Раніше повідомлялося, що на Київщині підлітки жорстоко побили батька полеглого воїна.