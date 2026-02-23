Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, Принцеси Йоркська Євгенія та Беатріс / © Getty Images

Уявіть, що вас постійно оцінюють за вчинки інших людей та навіть на публіці сприймають це як вашу провину. Саме так відчувають себе Принцеси Беатріс і Євгенія. Видання Woman&Home розповіло, що сімейні історії формують наші уявлення про себе, про наше місце у світі та як нас сприймають інші.

Спадкова вина

Джеффрі Епштейн, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор з дівчатами / © Getty Images

Коли ми не можемо відокремити себе від репутації сім’ї, легко «увібрати» сором, який нам не належить. Це явище психологи називають асоційованим або спадковим соромом. Він тихо впливає на особисте життя, стосунки та соціальні взаємодії.

Психологічно ми мислимо групами та якщо хтось із вашого «племені» поводиться неправильно, загроза сприймається як колективна. Коли неможливо дистанціюватися через кровні зв’язки чи культурні очікування, стрес може загрожувати ідентичності. У відповідь люди можуть або надмірно доводити, що вони «не такі», або уникати соціальної взаємодії, щоб уникнути оцінювання.

Вибір автономії

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор та Сара Фергюсон з доньками / © Getty Images

Дистанціювання від проблемних членів сім’ї здається простим рішенням, однак психологічно це дуже складно. Лояльність, обов’язок і провина можуть зробити віддалення загрозливим навіть для вашого психічного здоров’я. Приклад Брукліна Пельца Бекхема показує, що дорослі діти, коли обирають власний шлях, зменшують тривожність і будують здоровіше життя, навіть якщо це викликає публічний осуд.

Як відокремитися без розриву стосунків

Не обов’язково різко поривати зв’язки. Варто створити емоційний простір, відокремити відповідальність за чужі вчинки та працювати над власною внутрішньою історією. Необхідно:

Чітко відокремлювати, що належить вам, а що — ні.

Оточувати себе людьми, які бачать у вас індивідуальність.

Не намагатися надмірно захищатися чи пояснювати щось.

Коли ідентичність внутрішньо закріплена, вплив чужих дій слабшає.

Бути оціненими через чужі помилки — досвід, знайомий не лише Принцес Беатріс і Євгенії, дорослість — це не про знищення сімейної історії, а про таку її інтеграцію, щоб вона не визначала кожен ваш крок. Це означає навчитися усвідомлено розрізняти, що є вашим, а що — чужим, створювати здорові межі, шукати підтримку у тих, хто бачить вас як окрему особистість, і відмовлятися від постійного самозахисту.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, Принцеси Йоркська Євгенія та Беатріс / © Getty Images

На практиці це може проявлятися у повсякденних ритуалах, наприклад, повторювати собі «Я не відповідаю за це», концентруватися на власних цінностях і принципах, обирати середовище та людей, які підтримують вас. Це також означає прийняття того, що чужі думки та судження не мають визначати саме вас.