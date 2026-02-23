Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, Принцессы Йоркская Евгения и Беатрис / © Getty Images

Представьте, что вас постоянно оценивают за поступки других людей и даже на публике воспринимают это как вашу вину. Именно так чувствуют себя Принцессы Беатрис и Евгения. Издание Woman&Home рассказало, что семейные истории формируют наши представления о себе, о нашем месте в мире и как нас воспринимают другие.

Наследственная вина

Джеффри Эпштейн, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор с девушками / © Getty Images

Когда мы не можем отделить себя от репутации семьи, легко «впитать» стыд, который нам не принадлежит. Это явление психологи называют ассоциированным или наследственным стыдом. Он тихо влияет на личную жизнь, отношения и социальные взаимодействия.

Психологически мы мыслим группами и если кто-то из вашего «племени» ведет себя неправильно, угроза воспринимается как коллективная. Когда невозможно дистанцироваться из-за кровных связей или культурных ожиданий, стресс может угрожать идентичности. В ответ люди могут либо чрезмерно доказывать, что они «не такие», либо избегать социального взаимодействия, чтобы избежать оценки.

Выбор автономии

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и Сара Фергюсон с дочерьми / © Getty Images

Дистанцирование от проблемных членов семьи кажется простым решением, однако психологически это очень сложно. Лояльность, обязанность и вина могут сделать отдаление угрожающим даже для вашего психического здоровья. Пример Бруклина Пельца Бекхэма показывает, что взрослые дети, когда выбирают собственный путь, уменьшают тревожность и строят более здоровую жизнь, даже если это вызывает публичное осуждение.

Как отделиться без разрыва отношений

Не обязательно резко порывать связи. Стоит создать эмоциональное пространство, отделить ответственность за чужие поступки и работать над собственной внутренней историей. Необходимо:

Четко отделять, что принадлежит вам, а что — нет.

Окружать себя людьми, которые видят в вас индивидуальность.

Не пытаться чрезмерно защищаться или объяснять что-то.

Когда идентичность внутренне закреплена, влияние чужих действий ослабевает.

Быть оцененными через чужие ошибки — опыт, знакомый не только Принцессам Беатрис и Евгении, взрослость — это не об уничтожении семейной истории, а о такой ее интеграции, чтобы она не определяла каждый ваш шаг. Это значит научиться осознанно различать, что является вашим, а что — чужим, создавать здоровые границы, искать поддержку у тех, кто видит вас как отдельную личность, и отказываться от постоянной самозащиты.

На практике это может проявляться в повседневных ритуалах, например, повторять себе «Я не отвечаю за это», концентрироваться на собственных ценностях и принципах, выбирать среду и людей, которые поддерживают вас. Это также означает принятие того, что чужие мысли и суждения не должны определять именно вас.